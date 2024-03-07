Ünlü ilaç firması yapay zeka kullanmaya başladığını açıkladı

Yerli ilaç firması olarak dünyanın ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu olumsuzlukların ve krizlerin önüne geçmek için çalışmalar yapan Abdi İbrahim, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Düzenlenen tanıtım toplantısında, 2021-2022 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik çalışmalarının detaylarını kapsayan 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda konuşan İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, sürdürebilirlik stratejilerini 2030, 2040 ve 2050 hedefleriyle desteklediklerini söyledi.

Sürdürebilirliğin kendileri için dünyanın ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu olumsuzlukların ve krizlerin önüne geçmek olduğunu belirten Bülbül, "Bu doğrultudaki misyonumuz, daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak, bu sayede daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin kapılarını aralamak. Yaşadığımız değişim ve yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen paydaş beklentilerine, yaşam alışkanlıklarına ve iklim krizi ile mücadeleye ilişkin olarak yerel ve uluslararası seviyede geliştirilen çözümlerin parçası olmayı, tüm bunları yaparken de dokunduğumuz hayatları iyileştirerek sürdürülebilir fayda yaratmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK AMBALAJ TASARIMINI HAYATA GEÇİRDİK"

Raporu benzerlerinden ayıran en önemli özelliğinin yapay zeka yardımıyla hazırlanması olduğunu aktaran Bülbül şunları kaydetti: "'Hayalperestlerin ve Yapay Zekanın Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Senfonisi' ismini verdiğimiz raporumuz, insanın hayal gücü ile yapay zeka uygulamaları birleştirilerek tasarlandı. Yapay zekanın geniş yetenekleri ile insanın eşsiz ve sınırsız hayal gücünü aynı potada eriterek, şirketin DNA'sında yer alan uyum ve esneklik gücüne vurgu yapmak istedik. Üretimi optimize etmek, Green Harmonization stratejisiyle uyumlu, yapay zeka teknolojileri kullanarak oluşturulan ambalaj tasarımlarını hayata geçirmek ve gelişmiş 3D yazıcılar ile kişiselleştirilmiş vitamin üretmek gibi projelerimiz, diğer birçok sürdürülebilirlik girişimiyle birlikte, şirketin HEAL2050 sürdürülebilirlik stratejisiyle mükemmel bir uyum içinde yürüyor. İlaç sektöründe pek çok ilke imza atmış bir şirket olarak sürdürülebilirlik konusunda da değişim ve dönüşüme liderlik eden onarıcı ve pro aktif bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz."

Rapor ayrıca, Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksi'ni kapsayan kalitatif ve kantitatif verileri de içeriyor. Bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş tarafından sınırlı güvence ile doğrulanan 2021 ve 2022 yıllarına ait Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonu verileri de şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.