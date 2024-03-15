İftardan sonra ağır spor yerine yürüyüşe ne dersiniz?

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu ile ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Doç. Dr. İslamoğlu, dengeli beslenmeden iftar sonrasında hangi sporların yapılmasının uygun olacağına kadar A'dan Z'ye her şeyi sizler için anlattı. İşte Doç. Dr. İslamoğlu'ndan ramazanda beslenme önerileri:Ramazan ayında yılın diğer aylarından farklı olarak 3 veya daha fazla olabilen öğün sayısının 2'ye düşmesi nedeniyle enerji ve gıda alımı genellikle azalmaktadır. Yeterli enerjiyi sağlayabilen üç gıda grubundan karbonhidrat, yağ ve protein tüketiminin dengeli şekilde olması tercih edilmelidir. Aşırı enerji veren gıdalar ve içeceklerden kaçınılmalıdır.Uyku eksikliği arttığında kişide ruh hali değişimleri, halsizlik hissi ve genel yorgunluk hali ortaya çıktığı için yeterli ve kaliteli uyku, ramazan ayında büyük önem kazanmaktadır. Uykusuzluğa bağlı olumsuz etkilerin önüne geçilebilmek için yeterli gün ışığı maruziyeti, öğünlerin düzenlenmesi ve uyku uyanıklık dengesinin sağlanması gerekmektedir.İftar ve sahur beslenmesinde genel olarak aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminden kaçınılması gerekir. İftarda hızlı ve kısa sürede fazla gıda tüketmek yerine beslenme zamana yayılmalı ve her tür besin grubunun içerdiği minerallerden ve vitaminlerden yoksun kalmamak için yeterli beslenme sağlanmalıdır. Sıvı tüketimi ihmal edilmemeli, su alımı zamana yayılmalıdır.DOÇDr. İslamoğlu, hipoglisemi atağı geçiren, insülin kullanan, Tip 1 diyabet hastalığı olanlar, kan şekeri kontrolsüz olan diyabet hastaları, hamileler ve emziren kadınların oruç tutmaması gerektiğini söyleyerek, şöyle dedi: "Tiroit bezi rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanımı olanlar, iskemik kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve kolesterol gibi kontrol altında stabil seyreden kronik hastalığı olan ve oruç tutmak isteyen hastalar ise doktorlarının önerisine göre hareket etmelidirler."RAMAZAN ayında da kişisel beslenme düzeni oluşturulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. İslamoğlu, şu önerilerde bulundu: "Ramazan ayında öğün sayısının azalması sonucunda, aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminin olmaması durumunda kilo kaybı ve vücut kitle indeksinde düşüş olmaktadır. Ramazan ayında kişisel yaşam tarzı değişimleri baz alınarak kişisel beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Bazı besinler ise sağlık sorunlarına ve kilo alımına neden olabilir. Aşırı karbonhidrat ve yağ tüketimi, uyku düzeninin sağlanamaması, hareketsizlik, aşırı efor gerektiren sporların yapılması ve sigara gibi alışkanlıkların azaltılmaması ramazan ayında sağlık sorunlarına neden olabilmektedir."SAHURDAN hemen sonra yatılmasının doğru olmadığını söyleyen Doç. Dr. İslamoğlu, "Sahur yemeğinden hemen sonra yatılmaması ve belirli bir süre ayakta kalınarak fiziksel aktivite yapılması önemlidir. Sahurdan sonra hemen yatılması durumunda reflü semptomlarının artması, gaz ve şişkinlik oluşumu gözlenebilmektedir" dedi.SIVI olarak su tüketiminin kış aylarında 1.5-2 litre, yaz aylarında 2-2,5 litre olarak önerildiğini belirten Doç. Dr. İslamoğlu, "Proteini bol, kalsiyum ve mineraller içeren ev yapımı yoğurt, yumurta, salatalık, domates gibi gıdaların tüketimi hem susuzluk hissini azaltması hem de tok tutması açısından önemlidir" dedi.