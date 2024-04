Çocukların dünyasını karartan hastalık

Uvea (gözün ortadaki tabakası) Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Merih Oray ile kalıcı görme kayıplarına yol açabilen sinsi göz hastalığı olan üveit hastalığını (göz içi iltihabını) konuştum. Doç. Dr. Merih Oray, bu sinsi göz hastalığı ile ilgili çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Ve tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekti. Gözün damardan zengin orta tabakasının iltihaplanması ile oluşan üveit hastalığı, gözün iç ve dış tabakalarını da etkiliyor. Göz küresinin damardan zengin tabakasının iltihaplanmasına yol açan üveit hastalığının her yaş grubunda gelişebildiğini söyleyen Doç. Dr. Merih Oray, özellikle çocuk yaş grubunda bu hastalığın, körlüğe kadar varan komplikasyonlar ile ciddi bir sağlık problemine neden olabileceğini dikkat çekti. Doç. Dr. Merih Oray, "Görme kaybı değişkenlik göstermekle beraber yüzde 10-15 ciddi görme kaybı riski vardır. Fark edilmeden sinsice ilerleyen bu hastalığın tekrarlamasını önlemek için altında yatan sebeplerin de araştırılması şart" dedi.Üveite yani göz içi iltihaplanmasına neden olan hastalıkların her yaş grubunda farklılık gösterdiğinin de altını çizen Doç. Dr. Merih Oray, şu hastalıklara dikkat çekti: "Toksoplazma, Kedi Tırmığı hastalığı gibi enfeksiyon hastalıkları göz içinde iltihaba neden olabilir. Behçet hastalığı, Sarkoidoz ve Multiple Skleroz gibi sistemik hastalıklar da çocuklarda üveite neden olabilirken, çocukluk çağında eklem ve göz tutulumunun birlikte görüldüğü romatizmal hastalıkların başında Juvenil İdiopatik Artrit (JİA) gelmektedir. Çocukluk çağı eklem romatizması 16 yaşından önce başlayan eklem iltihabı yani artrit ile karakterize bir hastalık olmakla beraber çocuklarda görülen en sık artrit nedenidir. Üveit sıklıkla artrit başlangıcından sonraki 4-7 yıl içerisinde ortaya çıkar. Fakat hastaların yaklaşık yüzde 6'sında üveit artiritten önce başlar ve ancak artrit tanısı anında göz muayenesi yapılır ise fark edilir."Çocukluk çağı romatizmasına eşlik eden üveitte çocukların ağrı hissetmediğini, görme kaybının her iki gözde de çok ciddi azalmadığı sürece fark edilemediğini belirterek, uyarıda bulunan Doç. Dr. Merih Oray, şunları söyledi: "İyi gören göz diğerini kompanse eder. Çok küçük yaşlardan beri üveit varsa çocuk az görmeyi ve göz önünde siyah nokta uçuşmalarını normal zannedebilir. Gözlerde kızarıklık olmadığı için aileler de fark etmez. İltihap gözlerde ilerleyip, göz bebeğinde şekil bozukluğu, katarakt veya göz önünde beyazlık gibi komplikasyonlara yol açtığı zaman fark edilebilir."Rutin göz taramasının, artriti olan çocuklarda erken tanı ve zamanında tedavi için çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Merih Oray, şöyle dedi: "Uluslararası kılavuzlarda risk düzeyine göre bu çocuklarda belirli aralıklarla göz taraması yapılması önerilmektedir. En riskli grupta olan artriti bulunan çocuklar 3 ayda bir göz taramasından geçmelidirler. Günümüz teknolojisinde tanıda ve takipte görüntüleme yöntemleri çok önemli. Üveit tanısı klinik muayene ile koyulur. İltihabın gözü ne derece etkilediğini değerlendirmek ve tedavinin takibi için göz anjiyografisi, optik koherens tomografi, özel göz fotoğrafları ve laser flaremetre gibi ek görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır."Tedavi için çok çeşitli güncel ilaçlar bulunduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Merih Oray, "Kortizonlu damlalar, göz bebeğini büyüten damlalar kullanıyoruz ama bu damlalar gözün arkasını yeterince tedavi edemediği için gerekli hallerde enfeksiyon kaynaklı olmayan üveitlerde göz içine veya çevresine kortizon iğnesi, ağızdan veya damardan kortizon tedavisi, romatizma hastalıklarında da kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı hap, iğne, serum tedavileri uyguluyoruz. Üveit tedavisinde hedef sadece o anki atağı baskılamak değil gözdeki iltihabı ve eşlik eden eklem romatizması hastalığını da beraberinde tedavi ederek iltihabın bir daha hiç tekrarlamamasını sağlamaktır" dedi.Çocukluk çağı eklem romatizmasına eşlik eden üveit hastalığının tedavisi hakkında da önemli bilgiler veren Doç. Dr. Merih Oray, "Üveit tedavisinde hedef gözdeki aktif iltihabı tedavi etmek ve bir daha tekrarlamasını engellemek. Hastalarda mevcut artrit ve üveit seyri farklı olabileceği için her iki tutulumun aktivitesi ayrı ayrı değerlendirilmeli ve tedavi pediatrik romatolog ile işbirliği içinde hastaya göre kişiye özel olarak düzenlenmelidir" diye konuştu.DOÇDr. Merih Oray, "Üveit hastalığı ilaçlar ile tedavi edilir ama zaman içerisinde iltihaba bağlı gelişen katarakt, glokom gibi ek hastalıklarda cerrahi tedavi gerekebilir. Üveit hastalarında cerrahi tedavinin zamanlama- sı çok önemlidir. Katarakt ameliyatı gibi cerrahi tedaviler öncesinde iltihabın kontrol altına alınmış olması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında da bazı durumlarda yoğun antiinflamatuar tedavi uygulanması gerekebilmektedir" diye konuştu.