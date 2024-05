Robotik lazer operasyonu

İnsanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi ekranlı cihaz kullanımının artması, miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarına neden olan göz hastalıklarını yaygınlaştırdı. Dünyagöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, dünyada salgın şeklinde artan bu hastalıkların tedavisinde, son dönemde uygulanan robotla lazer operasyonlarının, devrim niteliğinde olduğunu söyledi.Kırma kusurlarının tedavisinde gözlük, kontak lens, göz içi mercekler ve lazer tedavisi gibi seçenekler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, "18 yaşın altında kırma kusuru problemi olan hastalara sıklıkla gözlük ve kontak lens kullanımı önerilmektedir. Daha ileri yaşlardaki hastalarda ise göz içi mercek ve lazer ameliyatı seçenekleri değerlendirilebilmektedir. Bu hasta grubunda hastanın yaşı, kaç diyoptri kırma kusurunun olduğu, mesleği, günlük aktivitesi, göz kornea tabakasının kalınlığı ve anatomisi, gözyaşı eksikliğinin olup olmaması, başka bir sistemik ya da göz hastalığının bulunup bulunmadığı gibi etkenler, hastalara hangi tedavi yönteminin en uygun olacağı hakkında bize yol haritası oluşturur. Böylece hastanın göz yapısına göre kişiye özel tedavi planlaması yapılır" dedi.Göz kırma kusurlarının tedavisinde lazer tedavilerinin ön plana çıktığını söyleyen Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, güncel lazer tedavilerinde ise SMILE, ILASIK ve PRK (No Touch) lazer olarak sıraladı. Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu "Bunlardan tarihsel süreçte ilk kullanılan en eski yöntem PRK (No Touch) lazerdir. Biz hastanemizde yüzde 95 oranında konfor, hız ve güvenlik adına son gelişmiş tedavi yöntemleri olan SMİLE ve ILASIK tedavisini gerçekleştiriyoruz. PRK (No Touch) yöntemini sadece hastanın korneası çok ince olduğu hallerde bu iki yöntemin uygun olmadığı durumlarda zorunlu ise uyguluyoruz" dedi.Göz kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan ILASIK yöntemiyle ilgili ise Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, şunları söyledi: "ILASIK ameliyatları yaklaşık 30 yıldır yapılmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde hastalar oldukça konforludur, hızlı bir yara iyileşmesi görülür ve hastalar bir gün sonra bile net görmeye başlarlar. Güvenli ve etkili olduğu yeterince kanıtlanmış bir yöntemdir. Özellikle ekran kullanımı fazla olan meslek gruplarında göz kuruluğu açısından dikkatli olunmalıdır. Bu grup hastaların ameliyat sonrası dönemde 3-6 ay kadar suni gözyaşı preparatları ile desteklenmesinde fayda olacaktır."Robotik cerrahi ile yapılan SMILE Pro lazer tedavisinin daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı yapılmasının, kırma kusurlarının tedavisinde, lazer cerrahisinde bir devrim olarak kabul edildiğini söyleyen Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, şöyle dedi: "Türkiye, bu alandaki teknolojik gelişmelerde öncü konumdadır. Göz kırma kusurlarının tedavisinde, dünyanın sayılı merkezlerinde 2 yıldır kullanılmakta olan SMILE Pro lazer tedavisini, hastanemizde de kullanıyoruz. Bu teknoloji gözlüklerden kurtulma da en gelişmiş ve kısa süreli tedavi yöntemidir."Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, robotik lazer teknolojini şöyle anlattı: "Tek bir cihaz ile yapılır. Robotik kollar yardımı ile ameliyat yapılmakta, böylelikle hastalar herhangi bir tünel ya da cihazın içine girmemektedirler. Bu yöntem, kapalı alan korkusu olan hastalarda dahi kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca ameliyatın kritik aşaması olan lazer işlemi 10 saniye kadar kısa sürede tamamlanmakta ve bu durum hastaların ameliyata uyumunu önemli derecede artırmaktadır."Operasyonun nasıl yapıldığını iseProf. Dr. Adem AnılKubaloğlu, şöyle anlattı:"Teknik olarak minikbir kesiden, lentikül(merceksi doku parçası)çıkarılmasıdır. İşlemanestezik göz damlasıile tamamen ağrısız birşekilde yapılır. Önce 10saniyede lentikül hazırlanır,sonra hazırlananince lentikül doku, 2 mmgibi çok küçük kesi yerindençıkarılır."Robotik lazer operasyonunu, yüksek dereceli numarası, ince korneası ve kuru gözü olan hastalara dahi yapabildiklerini vurgulayan Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu "10.00 numaraya kadar miyopların, -5.00 numaraya kadar miyop astigmaların düzeltilmesinde başarı ile kullanılıyor. Kontakt lens kullanmakta sorun yaşayan veya gözlük kullanmak istemeyen hastalarda başarılı sonuç alıyoruz. Lazer sonrası kuru göz gelişimi belirgin olarak azalıyor. Bu özelliği ile uzun süre kontakt lens kullanmış hastalarda diğer lazer tekniklerine göre belirgin üstünlük sağlıyor" diye konuştu.Robotik lazerle göz operasyonun faydalarını ise Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu, şöyle sıraladı:Tedavi sonrası iyileşme süresi çok kısadır.Hastalar, ameliyat sonrası dönemde sadece hafif yanma ve batma hissi yaşayarak, lazer işlemi sonrası birkaç saat içinde normal yaşamlarına geri döner.Lazer sonrası göze olası bir dokunmanın yarattığı korku hissi de ortadan kalkar.Aynı gün duş almaya, spor yapmaya, telefon ve bilgisayar kullanımına izin verilir.İstemeden göze dokunmak ve farkında olmadan uykuda gözü ovalamak gözlere bir zarar vermez.Korneanın biyomekanik direnci operasyondan oldukça az etkilenir. Bu nedenle sporcular, polis ve asker gibi travma riski olan meslek gruplarına, çok ekran kullanan ve kuru göz semptomları olan kişilere uygulanmasında sakınca yoktur