Mutluluğun bir resmi var mı?

Mutluluğun kişinin yaşamından duyduğu genel memnuniyet ve iyi oluş hali olarak tanımlandığını söyleyen Psikolog Jülide Unutmaz, "Neşe, huzur veya tatmin gibi olumlu duygular diğerlerine göre daha baskındır. Ancak bu iyilik halinde hiçbir olumsuz duyguyla karşılaşılmayacağının düşünülmesi doğru değil. Gerçek mutluluğa giden yol; üzüntü, stres veya kaygı gibi negatif duyguların varlığını reddetmekle değil, bunlarla başa çıkabilme becerisiyle başlar. Mutluluğu geçici bir histen öte, yaşam tarzı ve zihinsel bir bakış açısı olarak düşünmek önemli" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

Mutluluğun genellikle uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iyi oluş hali iken; haz, keyif, coşku, gurur ve heyecan gibi hislerin ise daha kısa süreli, dış etkenlere bağlı veya dalgalı olduğunu belirten Unutmaz, şöyle dedi: "Bu yüzden esas olan anlık hazlar değil, içsel huzur ve yaşam doyumudur. Vücudumuzda salgılanan dopamini artırmak anlık olarak keyifli hissettirse de bu tür anlık tatminler uzun vadede psikolojik ve duygusal açıdan sağlık problemlerine yol açabilir çünkü bağımlılık geliştirme riski yüksektir. Kişide giderek gerçek olmayan bir mutluluk algısı oluşabilir. Çözüm, bu anlık kaynaklardan tamamen uzak durmak değil, nasıl ve ne kadar kullandığımız noktasında bilinçli bir şekilde hareket etmektir. Gerçek mutluluk, denge ve farkındalık ile sağlanır."



BEYİN KİMYASINI ETKİLİYOR

MUTLULUĞUN hem zihinsel hem de duygusal sağlığı olumlu yönde etkileyecek kadar güçlü olduğunu belirten Unutmaz, en büyük faydalarını şu şekilde sıraladı:

STRES VE KAYGIYI AZALTIR: Mutluluk, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek, kişinin daha sakin ve rahat hissetmesini sağlar. Kaygıyı azaltarak olumsuz düşünce döngüsünden çıkmayı kolaylaştırır.

HORMONLARI ETKİLER: Beyin kimyasını olumlu etkiler. Mutlu olduğumuzda beynimiz dopamin, serotonin, oksitosin ve endorfin gibi 'iyi hissettiren' kimyasallar salgılar. Bunlar da motivasyonu artırır, odaklanmayı kolaylaştırır ve depresyon riskini azaltır.

DUYGUSAL DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRİR: Mutluluk, kişinin olumsuz olaylarla başa çıkma becerisini artırır ve duygusal esneklik kazandırır. Zorluklar karşısında daha umutlu ve çözüm odaklı düşünmeyi destekler.

ÖZGÜVENİ ARTIRIR: Kişi mutlu olduğunda kendine güveni ve yaşam memnuniyeti yükselir. Başarı hissi ve kendini değerli görme eğilimi artar.

SOSYAL İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİR: Mutlu bireyler daha sıcakkanlı, anlayışlı ve empatik olurlar bu da kurdukları ilişkileri güçlendirir. Sosyal bağlar, psikolojik sağlamlığı artırarak, daha dengeli bir ruh haline katkı sağlar.

PROBLEM ÇÖZMEYİ ARTIRIR: Mutlu hissetmek bilişsel esnekliği artırır ve farklı bakış açılarıyla düşünmeyi kolaylaştırır. Yeni fikirler üretme ve sorunlara çözüm bulma yetisini güçlendirir.



HER ZAMAN MUTLU HİSSEDEMEZSİN!

HER zaman mutlu hissetmek gibi gerçekçi olmayan bir beklentinin, kötü duyguları bastırıp, sonrasında daha şiddetli ortaya çıkmalarına neden olarak mental çöküşe zemin hazırladığını söyleyen Unutmaz,"Baskılama ve zorlanma; gerçeklikten uzaklaşma, tükenmişlik ya da anlam kaybı yaratabileceği için duygusal akışa izin vermek gerekir. Hayatın zorluklarını kabul edip, anlamlı ilişkiler kurmak ve kişisel gelişime önem vermek, uzun vadeli mutluluğa katkı sağlar. Duygusal esneklikle hepsine alan açabildiğimiz an olumsuz duyguların varlığı da rahatsızlık yaratmaz" dedi.