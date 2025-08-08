Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Alzheimer’da erken teşhis umudu
Giriş Tarihi: 8.8.2025

Alzheimer’da erken teşhis umudu

DIŞ HABERLER
Alzheimer’da erken teşhis umudu
Alzheimer hastalığının erken teşhisinde çığır açan bir gelişme yaşandı. Harvard Tıp Fakültesi'nde 10 yıla yakın süren araştırma, beyindeki doğal lityum seviyelerinin Alzheimer hastalığında kilit rol oynadığını gözler önüne serdi. Araştırma sonuçları erken teşhis ve yeni tedavilere kapı aralayabilir.
Çalışmaya göre, beyindeki doğal seviyelere karşılık gelen düşük dozda lityum orotat verilmesiyle farelerin beyin fonksiyonları geri kazanıldı.
Konuyla ilgili konuşan, Uzun Ömür Araştırma Enstitüsü'nün eski direktörü Matt Kaeberlein, "Çok hızlı şekilde titiz ve rastgele kontrollü klinik denemelerin başlatılması gerekiyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alzheimer’da erken teşhis umudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz