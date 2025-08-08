Alzheimer’da erken teşhis umudu

Alzheimer hastalığının erken teşhisinde çığır açan bir gelişme yaşandı. Harvard Tıp Fakültesi'nde 10 yıla yakın süren araştırma, beyindeki doğal lityum seviyelerinin Alzheimer hastalığında kilit rol oynadığını gözler önüne serdi. Araştırma sonuçları erken teşhis ve yeni tedavilere kapı aralayabilir.Çalışmaya göre, beyindeki doğal seviyelere karşılık gelen düşük dozda lityum orotat verilmesiyle farelerin beyin fonksiyonları geri kazanıldı.Konuyla ilgili konuşan, Uzun Ömür Araştırma Enstitüsü'nün eski direktörü Matt Kaeberlein, "Çok hızlı şekilde titiz ve rastgele kontrollü klinik denemelerin başlatılması gerekiyor" dedi.