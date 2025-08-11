Yatmadan önce su için!

Su içmenin, miktarı kadar ne zaman içildiği de önemli. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İspanyol doktor Julio Maset, insanların su tüketimini gün içine yaymaları gerektiğini vurguladı. Maset'e göre, yatmadan önce su içmek susuzluğun neden olduğu baş ağrısı ve yorgunluk gibi sorunları önleyebilir. Ayrıca, gece boyunca vazopressin hormonu dengelenerek idrar miktarını azaltır, bu da vücudun dinlenme sırasında su dengesini korumasına yardımcı olur. Ancak, bu durum tuvalete kalkmanızı engellemiyor. Bilim insanlarına göre, su tüketiminde en önemli nokta, gün içinde düzenli olarak su içmek. Ayrıca suyun güvenli kaynaktan gelmesi, sağlığı korumak açısından kritik önem taşıyor.