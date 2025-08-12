Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.8.2025

Akıllı saatler stresi doğru ölçemiyor

Hollanda öncülüğünde yapılan çalışma, akıllı saatlerin stres düzeyini doğru tespit edemediğini ortaya koydu. Leiden Üniversitesi'nin araştırmasında, 3 ay boyunca 800 genç yetişkin akıllı saatlerle izlendi. Katılımcılardan günde 4 kez stres, yorgunluk ve uyku durumlarını bildirmeleri istendi. Buna göre, saatlerin ölçtüğü stres düzeyleri ile katılımcıların beyanları arasında neredeyse sıfır düzeyinde ilişkinin bulunduğu belirlendi. Katılımcıların dörtte biri için ise akıllı saatler, stresli ya da stressiz hissettiklerini beyan ettikleri anda tam tersini gösterdi. Klinik Psikoloji Bölümü'nden Doç. Eiko Fried, "Kalp atışınız, kaygı dışında mutluluk ya da heyecanla da artabilir" dedi.
