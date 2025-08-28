Yaz tatili iş ve okul hayatına ya da günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir ara vermek için önemli bir fırsat. Ancak yaz mevsiminin bitmesine günler kaldı. Tatil dönüşleri başladı. Uzman Psikolog Semiha Alparslan, tatil dönüşlerinde ruh sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi...

DEPRESİF RUH HALİ

Alparslan, "Uzun zamandır beklenen tatilin ardından depresif hissetmek oldukça yaygın bir durumdur. Rutinlerin bozulduğu, sorumlulukların bir süreliğine rafa kaldırıldığı tatil günlerinden sonra yeniden iş hayatına ya da günlük düzene dönmek zorlayıcı olabilir. Bu durum, 'tatil dönüşü sendromu' olarak adlandırılır" dedi. Tatil sırasında dinlenmenin yanı sıra bolca keyif alındığını belirten Alparslan, "Ancak dönüşte bekleyen işler, yığılmış sorumluluklar, tekrar erken kalkma zorunluluğu ya da trafikte geçirilen zaman, kişide bıkkınlık ve isteksizlik yaratabilir. Bu süreçte 'tatilden döndüm, artık hayat yine aynı sıradanlığa girdi' düşüncesi, depresif bir ruh haline zemin hazırlayabilir" dedi.



ADAPTASYON SÜRECİ İÇİN ÖNERİLER

DEPRESYONUN çoğunlukla kış mevsimiyle ilişkilendirilse de yaz mevsiminde de görülebildiğine dikkat çeken Alparslan, tatil dönüşlerinden sonra geçiş sürecini en iyi şekilde yönetebilmek için şu önerilerde bulundu:

Tatilin tüm sorunları çözecek bir kaçış olmadığını bilmek önemlidir. Tatili bir mola olarak görmek, hayal kırıklığını azaltır.

Tatilden hemen sonra yoğun işlere girmek yerine 1-2 günü adaptasyon için ayırmak süreci kolaylaştırır.

Dengeli bir serotonin salınımı için uygun saatlerde güneşe çıkmak önemli.

Belirtiler, günlük işlevselliğini etkiliyorsa öncelikle ruh sağlığı açısından uzman desteği almak gerekir.

Düzenli uyku ruh sağlığınıza iyi gelir.

Ağır yiyecekler yerine hafif, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek ruhsal dengeyi korur.

Yürüyüş, serotonin salınımını artırır, ruh halini iyileştirir.

Yakın çevreyle vakit geçirmek ve paylaşımda bulunmak yalnızlık hissini azaltır.

Çalışma ortamını ferah ve motive edici hale getirmek iyi gelir.

TATİL PAYLAŞIMLARI DEPRESYONA SOKABİLİR

YAZ depresyonunu tetikleyen unsurların başında günümüzdeki sosyal medya paylaşımlarının önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Alparslan, şunlara dikkat çekti: "İmkanı olan kişilerin gittikleri tatil ve bu tatil dönemlerinin görsellerini sosyal medyada paylaşımları, tatile gidemeyen bireylerde eksiklik, yetersizlik ve kıyas duygularını artırarak, depresif bir ruh haline yol açabilmektedir. Bu nedenle sosyal medyada sadece en mutlu anların paylaşıldığı unutulmamalı. Bu gerçek göz önünde bulundurularak, bu görsellerin incelenmesi gerekir."