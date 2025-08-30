İngiliz erkekler boy uzatmak için ülkemize geliyor

Boy uzatma operasyonu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Ancak, 'Precice' sistemi ile boy uzatmak mümkün. Bu sistem, boyu 15 santimetreye kadar uzatabiliyor. Sağlık turizmi kapsamında, İngiltere'den, ABD'den ve Uzakdoğu ülkelerinden ülkemize bu operasyonu yaptırmak için birçok kişi geliyor. Boy uzatma operasyonunda, bacaklara metal bir çubuk yerleştirilmesi ve aylar boyunca her birkaç saatte bir sıkılması gerekiyor. Maliyet nedeniyle pek çok kişi bacak uzatma tedavisi için Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyor. Son yıllarda sosyal medyadaki başarı hikâyeleriyle popülerlik kazanan bu operasyonun, giderek daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor. Operasyonun maliyeti yaklaşık 17 bin sterlin. (İngiltere'de özel kliniklerde 100 bin sterline kadar çıkabiliyor.) Ülkemizde birçok özel hastanede sağlık turizmi kapsamında boy uzatma operasyonları yapılıyor.

KAMUDA HASTALIK DURUMUNDA YAPILIYOR

Devlet hastanelerinde ise medikal gereklilik olursa yapılabiliyor. Örneğin, hastanın bacağındaki bir tümörden dolayı bir bacağının kısa bir bacağının uzun kalması durumunda boy uzatma operasyonu yapılabiliyor. Diğeri estetik bir amaç taşıdığı için kişinin ruh sağlığının iyi olması, kemik gelişimini tamamlaması gibi şartların arandığı bir heyet raporu gerekiyor.





BOY NASIL UZATILIYOR?

BU ameliyatlar, uzatılacak bacak kemiklerine içerisine bir cihazın yerleştirildiği özel bir çivi (intramedüller çivi) ile yapılıyor. Genel anestezi altında hastanın bacağına küçük bir kesi yapılır ve kemik çivisi (intramedüller çivi) bacak kemiğine özel bir teknikle yerleştirilir. Precice sistemi, çiviyi uzatmak için bir dış cihazla birlikte gelir. 10-15 santimetreye kadar bu operasyonlarla boy uzatılabilir. Ameliyat sonrası dönemde, hastanın kendi vücut ağırlığından ve çivinin içindeki motor mekanizmadan etkilenen bir dış cihaz kullanılır. Bu dış cihaz, çivi üzerindeki motoru harekete geçirerek, çiviyi yavaşça uzatır. Bu şekilde, kemikler arasındaki açıklık kontrollü bir şekilde genişletilir ve kemik dokusunun bu boşluğu doldurması için zaman verilir.





ERKEKLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

BOY uzatma ameliyatlarını daha çok erkekler tercih ediyor. Bunun en önemli nedeni, erkeklerin boy uzunluğu konusunda kadınlardan daha hassas olmaları ve bazıları için boy uzunluğunun, özgüven ve sosyal imaj açısından önemli faktör olması.

18 YAŞ ŞARTI VAR

BOY uzatma ameliyatları iskelet sistemi gelişimini tamamlayan, ergenlik dönemini bitirmiş kişilere yapılabiliyor. Erkeklerde iskelet sistemi gelişimi 18- 21 yaşları arasında tamamlanıyor. Kadınlarda ise 16-18 yaşları arasında. Bu nedenle, Precice boy uzatma ameliyatları genellikle 18 yaşından büyüklere yapılıyor.



OPERASYON İÇİN BU KRİTERLER ÖNEMLİ

Boy uzatma operasyonun kriterleri ise şöyle:

Kişinin iskelet sistemi gelişiminin tamamlanmış olması gerekir.

Kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkları olmaması lazım.

Obezite, bu ameliyatlar için büyük risk.

Kemik hastalığı olmamalıdır.

Boyunu uzatmak isteyen kişinin ruh sağlığının iyi olması gerekir.