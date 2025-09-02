İyi uyuyan çocuğun beyni süper çalışır

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Elif Acar Arslan, tatil dönemlerinde kısa süreli uyku düzensizliklerinin genellikle geçici olduğunu belirterek, uzun sürmesi durumunda ise olası tehlikelere dikkat çekti.

HAFIZAYI ETKİLİYOR

Uyku düzensizliklerinin sağlık problemlerine neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Uyku; dikkat, bilişsel performans, kelime dağarcığı, zihinsel esneklik, uyum sağlama becerisi ve hafıza üzerinde belirleyici rol oynar. Tatilde kısa süreli uyku düzensizlikleri genellikle geçicidir. Ancak dört haftadan uzun süren sorunlar çocuğun yaşam kalitesini ve ders başarısını düşürebilir. Bu durum bazen daha ciddi sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir. Bu nedenle dört haftadan uzun sürerse bir uzmana başvurulması gerekir" dedi.

UYKUDA DA BEYİN AKTİF

Uyku sırasında da beynin aktif olduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, "EEG kayıtlarında görülen uyku iğcikleri hafızanın güçlenmesi ve bilgilerin pekişmesi ile bağlantılı. Yavaş dalga uykusundaki iğcikler görsel öğrenmeyi desteklerken, hafif uykudaki iğcikler motor becerilerin öğrenilmesinde etkilidir" dedi. Sağlıklı ve düzenli bir uykunun bağışıklık sistemi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Arslan, "Uzun süreli uyku bozukluklarında vücudun savunma sisteminde görevli bazı maddelerin dengesi değişir, bu da çocuğu hastalıklara karşı daha savunmasız hâle getirir. Düzenli uyku ile enfeksiyonlara karşı daha güçlü yanıt verilir ve doğal öldürücü hücreler etkin çalışır" dedi.

UYKUSU BÖLÜNEN ÇOCUKLAR DAHA ÖFKELİ

GECE uykusu sık bölünen çocukların öfke nöbetleri yaşayabildiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Arslan, şunları söyledi: "Uyku sorunları davranış ve ruh sağlığını da etkiliyor. Geç yatmaya başlayan çocuklar ertesi gün daha az söz dinliyor, gece uykusu sık sık bölünenler ise öfke nöbetleri yaşıyor. Ayrıca ergenlerde yetersiz uyku; yorgun uyanma, gündüz aşırı uykulu olma ve depresyonla ilişkilidir."

METABOLİZMAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR

DOÇ. Dr. Arslan, tatil dönemlerinde çocukların yaşam tarzındaki değişikliklerin biyolojik saat ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini de belirterek, "Gece geç saatlerde yemek yemek, kan şekeri, insülin direnci ve karın bölgesinde yağlanmayı artırabilir" dedi. Doç. Dr. Arslan, sağlıklı bir uyku düzeni için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı: "Tutarlı bir yatma rutini oluşturmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Pijama giymek, dişleri fırçalamak veya kitap okumak, çocuğun daha hızlı uyumasına yardımcı olur."

HİPERAKTİFLER DAHA ÇOK UYKUSUZ

EKRAN süresinin artmasının uykuya geçişi geciktirdiğini ve uyku kalitesini düşürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, diğerlerine göre 6 kat daha fazla uyku sorunu yaşıyor. Akşam saatlerinde ekran kullanımının azaltılması ve mavi ışığın sınırlandırılması uyku kalitesini korumak için kritik öneme sahiptir" dedi.