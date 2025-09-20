Baloncuk yırtılmasına sarmal tel tamiratı

Dünyanın dört bir yanından bin 500'ün üzerinde nöroradyolog, radyolog, nörologlar, beyin cerrahları, nörobilim araştırmacıları ve baş-boyun görüntüleme alanında uzmanlaşan genç hekimler, en güncel bilgileri paylaşmak için İstanbul'da bir araya geldi. Kongre, Avrupa Nöroradyoloji Derneği Kongresi Başkanı ve Avrupa Nöroradyoloji Derneği Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Cem Çallı, Asya Okyanusya Nöroradyoloji Derneği Kongresi Başkanı ve Asya Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi Derneği Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. E. Turgut Talı ve Türk Nöroradyoloji Derneği Kongresi Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongre, 'Kıtaları Birleştirmek ve Kültürleri Kaynaştırmak' temasıyla yapıldı.

YAPAY ZEKA TESPİTLERİ

Kongrede, özellikle yapay zekânın nöroradyolojideki uygulamaları öne çıktı. Milimetrik beyin kanamalarını veya bilgisayarlı tomografi kesitlerinde gözle görülemeyen kafatası kırıklarını tespit edebilen yapay zeka yazılımları dikkat çekti.

BEYNE CERRAHİSİZ MÜDAHALE

TÜRK Nöroradyoloji Derneği (TNRD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, beyinde hayati risk yaratan baloncuk yırtılmalarıyla ilgili uygulanan tedavileri anlattı. Prof. Dr. Kızılkılıç, "Beyin anevrizmaları, beynin damarlarında damar duvarının zayıflaması sonucu oluşan baloncuk veya şişkinliklerdir. Damarların duvarlarında ayrışmaya neden olan damar yırtıkları özellikle genç hastalarda inme ve anevrizma gelişimine neden olabiliyor" dedi.

YÜKSEK HAYATİ RİSK

Baloncuğun yırtılması ile oluşan tablonun yüksek hayati risk ve acil müdahale gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Kızılkılıç, "Kanama anında hastalar çok şiddetli bir baş ağrısı yaşarlar. Hastalar, bu baş ağrısını hayatında yaşadığı en şiddetli baş ağrısı olarak tarif ederler ve genellikle bulantı kusma, bazen şuurda kapanma ya da nöbet bu tür kanamalara eşlik eder. Baş ağrısının şiddetini 'kafamda bir bomba patladı' gibi de tarif eden hastalar var" diye konuştu.

DAMAR İÇİNE STENT

Baloncukların kanama sonrası ölüm ve engellilik oluşturma potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Kızılkılıç, uyguladıkları tedaviyi şöyle anlattı: "Girişimsel nöroradyolojik yöntemlerle tedavide baloncuğun içinin sarmal tellerle (koil) doldurulması, ilgili damarın kapatılması, baloncuk içinde akımı bozan cihazların yerleştirilmesi, damarın iyileşmesine yardımcı tel kafeslerin (stentler) yerleştirilmesi gibi yöntemler vardır. Açık cerrahiye oranla çeşitli avantajlar sağlanan girişimsel radyoloji uygulamalarıyla, kan nakli ihtiyacı ortadan kalkmakta, hastanın yoğun bakım ihtiyacı azalmakta, yara iyileşmesi gibi bir durum olmamaktadır."