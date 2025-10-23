Türk jinekoloji cerrahları üreme sağlığında dünyanın en iyileri

Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE) ve Türk Jinekoloji Dernekleri iş birliğiyle, jinekolojik cerrahi alanının en büyük küresel etkinliklerinden biri olan 34'üncü Yıllık ESGE Kongresi, İstanbul'da düzenlendi. Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen en büyük tıp kongrelerinden biri olan etkinlik, 84 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

ÜNLÜ CERRAHLAR BULUŞTU

Dünya çapında jinekolojik endoskopi alanında tanınmış bilim insanlarından biri olan ESGE Başkanı Prof. Dr. Ertan Sarıdoğan, "Tam anlamıyla bir dünya derneğiyiz. Yeni başlayan asistandan dünyanın en ünlü cerrahlarına kadar herkes bu kongrede buluştu. Filistin'den Brezilya'ya, Japonya'dan Mısır'a kadar dünyanın her bir yanından katılımcılar geldi. İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Çin'den katılım var. Azerbaycan ve Kazakistan'dan katılım oldu" dedi.

22 CANLI AMELİYAT YAPILDI

34'üncü Yıllık ESGE Kongresi Başkanı Prof. Dr. Çağatay Taşkıran ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden 22 seçkin hastanede canlı ameliyat izleme imkanı sunulan ve 200'ün üzerinde jinekolojik endoskopik prosedürün başarıyla gerçekleştirildiği bir eğitim maratonu düzenlendiğini belirtti.

'ENDOSKOPİK CERRAHİ' GEBELİK ŞANSINI ARTIRIYOR

Onursal Kongre Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, üreme sağlığı alanındaki en güncel gelişmelere dikkat çekerek,"Üç boyutlu ultrasonografi ile teşhis edilen ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebilen Tşeklinde rahim anomalisinde, özellikle tekrarlayan düşük ve başarısız tüp bebek öyküsü gibi durumlarda, mini rezektoskop ile yapılan minimal cerrahi müdahale, gebelik şansını ve tüp bebek başarısını artırmaktadır. Ayrıca, tüp bebek tedavisi başarı oranlarını düşüren çikolota kisti (endometriozis) ve rahim içi lezyonlar gibi patolojilerde, bu lezyonların endoskopik cerrahi ile çıkarılması veya tedavi edilmesi, hem implantasyon hem de gebelik oranları üzerinde pozitif bir etki oluşturmaktadır" dedi.

TAHRİP OLMUŞ TÜPLERE LAPAROSKOPİK ONARIM

SELANİK Aristoteles Üniversitesi'nden Prof. Dr. Grigoris Grimbizis ise, kısırlığın en önemli nedenlerinden birini temsil eden tüp faktörlü kısırlık (infertilite) tedavisinde, laparoskopinin kritik rolünü anlattı. Prof. Dr. Grimbizis, "Laparoskopi tahrip olmuş tüpleri başarılı bir şekilde onarabiliyor. Bu sayede hastalara doğal yolla hatta birden fazla gebelik elde etme fırsatı verebiliyor. Ayrıca, tüplerde sıvı birikmesi vakalarında tüplerin çıkarılması, gebelik şansını önemli ölçüde artırıyor. Tüplere ait patolojinin laparoskopik onarımı, objektif kriterlere dayanarak, hastalara doğal yolla hamile kalma fırsatı sunan ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmalıdır" dedi.