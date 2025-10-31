Chia tohumu tüketirken dikkat!

Son yıllarda chia tohumu, sağlıklı beslenme ve fit yaşam trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Bu besin, kalp-damar sağlığından sindirim sisteminin düzenli çalışmasına kadar tam bir şifa deposu niteliğinde. Yine de her şeyin fazlasının zarar olduğu unutulmamalı. BİLİNÇLİ KULLANIN

Kahvaltılardan tatlılara kadar pek çok tarifte kendine yer bulması chia tohumunu mutfaklarda da popüler bir besin hale getiriyor. Ancak, Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Her alışkanlıkta olduğu gibi, chia tohumunun da bilinçsizce tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor" uyarısında bulundu.

KADEMELİ TÜKETİN

Eren, şunlara dikkat çekti: "Chia'yı beslenme planına dahil ederken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Örneğin günde 1–2 yemek kaşığı kadar, mutlaka bol sıvı ile birlikte ve miktarını yavaş yavaş artırarak tüketmek önemli. Çünkü chia tohumu yüksek lif içerdiğinden suyla temas ettiğinde şişer bu nedenle boğazda tıkanma ve sindirim sorunlarını önlemek için yeterli sıvı alımıyla birlikte, ölçülü ve kademeli şekilde tüketilmesi gerekir."

AZI KARAR FAZLASI ZARAR

EREN, chia tohumu tüketilirken, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

KURU BİR ŞEKİLDE TÜKETMEYİN

Chia tohumları sıvı emerek şişer. Bu nedenle kuru şekilde tüketmek, yemek borusunda takılma ya da sindirim problemlerine yol açabilir. Tüketmeden önce bir süre sıvı içinde bekletmek veya yoğurt, süt ya da smoothie gibi sıvı besinlerle karıştırarak almak hem sindirimi kolaylaştırır hem de tohumların besin değerinden daha iyi yararlanmanızı sağlar.

KABIZLIK VARSA DİKKAT

Chia'nın aşırı tüketimi kabızlık, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle kabızlık eğiliminiz varsa, chia tohumunu mutlaka yeterli sıvı ile birlikte tüketmeli ve miktarını yavaş yavaş artırarak önce vücudunuzu alıştırmalısınız. Ayrıca chia, kalorisi yüksek bir besin olduğu için gereğinden fazla tüketmek fark etmeden kilo alımına neden olabilir. Unutmayın, chia'dan fayda görmek için dengeli ve bilinçli tüketim şart.

SU DENGESİNİ İHMAL ETMEYİN

Chia tohumu fazla tüketildiğinde, içeriğindeki yüksek lif nedeniyle vücudun su ihtiyacı artar. Eğer yeterli sıvı alınmazsa, bu durum dehidrasyona ve mineral dengesizliklerine yol açabilir. Bu nedenle chia tohumunu tüketirken bol su içmeye özen göstermek, vücudun sıvı dengesini korumak açısından oldukça önemli.

İLAÇ KULLANIYORSANIZ DANIŞIN

Kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullananlar ya da kronik hastalığı olan kişiler, chia tohumunu yüksek miktarda tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalı. Çünkü chia tohumu kan basıncını ve pıhtılaşmayı etkileyebilir, bu etkileşim de ilaçlarla bir araya gelince istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

VÜCUDUNUZU ALIŞTIRIN

Lif tüketimi düşük olan kişiler, chia tohumuna birden fazla kaşıkla başladıklarında vücut bu lif artışına hemen uyum sağlayamayabilir ve gaz, karın ağrısı ile şişkinlik yaşayabilir. Bu nedenle chia tohumunu küçük miktarlarda başlayarak ve zamanla artırarak tüketmek, sindirim sisteminin uyum sağlaması açısından en doğru ve sağlıklı yaklaşımdır.