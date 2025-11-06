Kornea nakliyle ışığa kavuştular

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, 3-9 Kasım tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda vatandaşları organ bağışı yapmaya davet ederek, kornea nakli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemer, "Bağışlanan kornea tabakasının başka bir hastanın gözüne nakli, görmeyen hastalarımıza ışık oluyor. Organ nakli hayat kurtarır, kornea nakli gözü kurtarır, görmek hepimiz için çok değerli. Kornea nakli, korneal hastalıkları veya yaralanmaları olan insanların görme yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olabilir" dedi.

47 GÖZ BANKASI VAR

Türkiye'de kornea nakli ameliyatları sayısının hızla arttığını belirten Prof. Dr. Kemer, "Ülkemizde yaklaşık 47 göz bankası bulunuyor. Bu bankalar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı Sağlık Bakanlığı, Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sistem sayesinde çok hızlı oluyor. Acil bir kornea ihtiyacı halinde, gerekli kornea Türkiye'nin herhangi bir bankasından ihtiyacı olan hastaya çok hızlı bir şekilde ulaştırılıyor" dedi.

DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMAZ

Kornea hastalıklarının görme kaybına sebep olan hastalıklar içinde beşinci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Kemer, "Kornea nakli, yalnızca gözün ön yüzeyinde bulunan saydam tabakanın değiştirilmesidir. Vefat eden uygun donörlerden alınan sağlıklı kornea tabakası, görme kaybı yaşayan hastaların gözlerine nakledilir. Bu işlem donörün yüzünde veya gözünde hiçbir estetik değişikliğe neden olmaz. Alınan doku yalnızca ince, saydam bir tabakadır" dedi.



ÜLKEMİZDE DÜNYA STANDARTLARINDA NAKİL YAPILIYOR

SAĞLIK Bakanlığı'nın kurduğu etkin sistem sayesinde, göz bankaları ve bağlı doku temin merkezleri vefat eden donörlerden alınan uygun korneaları steril koşullarda saklayarak, nakil bekleyen hastalara ulaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Kemer, şöyle dedi: "Geçmişte ülkemizde kornea bekleme listeleri oldukça uzundu. Bugün Türkiye'de göz doktorları kornea nakli konusunda çok ileri derecede tecrübe kazanmıştır ve dünya standartlarında kornea nakli ameliyatları yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği'nin çok önemli bilinçlendirme çalışmaları oldu."



GÖRME KALİTESİ DAHA HIZLI SÜREDE DÜZELİYOR

PROF. Dr. Kemer, kornea nakillerinde artık sadece hasarlı tabakanın değiştirildiği modern tekniklerin başarıyla uygulandığını belirterek, "Günümüzde DALK (Derin Anterior Lamellar Keratoplasti) ve DMEK (Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti) gibi kısmi kornea nakilleri ile yalnızca hastalıklı tabakayı değiştiriyoruz. Bu yöntemlerde tüm korneayı değiştirmeye gerek kalmadan, sadece gerekli kısmı naklediyoruz. Böylece hem daha az doku kullanılmış oluyor hem de gözün yeni dokuyu reddetme riski azalıyor. Üstelik bu hastalarda görme kalitesi çok daha kısa sürede geri kazanılıyor" dedi.