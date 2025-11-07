Grip çocukları hastanelik edebilir

Çocuklarda genellikle hafif seyreden viral bir hastalık olan grip; aniden ortaya çıkan ateş, burun akıntısı, boğaz ve kas ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, çocuklarda grip ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi…

ÖKSÜRÜKLE BAŞLIYOR

Viral bir enfeksiyon olan grip (influenza), akciğerdeki hava yollarını olumsuz yönde etkileyebilen ve bulaşıcılığı yüksek bir hastalık. Doç. Dr. Özer, "Mevsim geçişlerinde öksürük ile başlar ve yüksek ateş, kırgınlık, eklem ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkar. Havaların soğumasıyla yaygınlaşan grip, çocuklarda çoğu zaman bir haftadan kısa bir süre devam eder. Bağışıklığı düşük olan çocuklarda ise tablo daha ağır seyredebilir ve hastaneye yatış gerekebilir" dedi.

A VE B TİPİ AĞIR SEYREDİYOR

A ve B tipi grip virüslerinin sonbahar aylarında yaygın hastalıkların nedeni olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özer, "Bu iki virüs daha çok insanı etkilemekte ve özellikle kronik hastalığı olan çocukların tedavisinin hastanede yürütülmesi gerekebilmektedir. Grip virüsünün hala günümüzde etkili olmasının en önemli nedeni ise virüslerin sık sık mutasyona uğraması yani değişmesidir. Bu da insanların her yıl yeni bir virüs türü nedeniyle hastalanması anlamına gelir" dedi.

39 DERECE ATEŞE DİKKAT!

Çocuklarda gribin bir solunum yolu hastalığı olarak başladığını belirten Doç. Dr. Özer, virüsün şu belirtilerine dikkat çekti:

39 ile 40 derece arasındaki seyreden yüksek ateş.

Şiddeti yüksek vücut ağrısı.

Baş ve boğaz ağrısı ile beraber yorgunluk.

Burun akıntısı ve burun tıkanıklığıyla beraber başlayan öksürük.

Bulantı, kusma ve artan ishal seviyesi.

OKUL VE KREŞLERDE BULAŞICILIĞI YÜKSEK

Çocuklara grip virüsünün, hapşırma veya öksürme sonucu solunum yoluyla geçtiğini de belirten Doç. Dr. Özer, şöyle dedi: "Genellikle virüsün yakın temas nedeniyle okul ve kreş gibi kapalı ortamlarda bulaşıcılığı yüksektir. Çocuktan çocuğa geçen virüs ayrıca kapı kolları, oyuncaklar ve kalem gibi eşyaların yüzeylerinde bulunabilir. Çocuklar enfekte bir kişinin dokunduğu yüzeye temas edip ardından ağzına, burnuna veya gözlerine dokunarak, grip virüsünü vücuduna alabilir. Başkalarını enfekte etme riski genellikle hastalığın 5 ya da 7'inci günü gerçekleşir. Bulaşıcılığın en üst seviyede olduğu dönem belirtiler başlamadan önceki ilk 24 saattir."

ZATÜRREYE NEDEN OLABİLİR

Özellikle 5 yaşından küçük, kronik sağlık sorunları olan çocuklarda gribin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Özer, bu yaş grubundaki çocuklarda grip kaynaklı komplikasyonları şöyle anlattı:

Akciğerlerin enfeksiyondan etkilenmesi sonucunda tehlikeli bir durum ortaya çıkar.

Vücudun hastalık nedeniyle çok fazla sıvı ve tuz kaybetmesi tabloyu ağırlaştırabilir.

Kalp hastalığı veya astım gibi uzun vadeli sorunların devam etmesi tehlikelidir.

Sinüs sorunları ve kulak enfeksiyonları gibi başka sorunların başlamasına neden olabilmektedir.

EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ AŞI

GRİBİN neden olduğu sağlık sorunlarını engellemek için çocukların aşılanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Özer, "Çocuklarda gribe karşı en iyi korumayı sağlamak için aşılanma önemlidir. Sonbahar ayları genellikle aşı olmak için uygun zamandır. Aşıyı ilk defa yaptıracak 9 yaş altındaki çocukların iki doz grip aşısına ihtiyacı olabilir. Bu çocuklarda, ikinci dozun ilk dozdan en az dört hafta sonra uygulanması gerekir. Vücudun gribe karşı antikor geliştirmesi aşı uygulandıktan sonra yaklaşık iki hafta olacağından, grip yayılmaya başlamadan önce aşı yaptırmak uygundur" dedi.