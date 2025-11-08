Alzheimer tedavisinde deve kanı umut oldu

Fransa'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir çalışma, Alzheimer tedavisinde umut verici oldu. Londra merkezli bir haber sitesinde detaylarına yer verilen çalışmaya göre lama ve deve kanından elde edilen küçük protein molekülleri, Alzheimer hastalığı gibi beyin rahatsızlıklarının tedavisine fayda sağlayor ve daha az yan etkiye yol açıyor. Araştırmacılar, geleneksel antikorların onda biri büyüklüğündeki moleküllerin beyin rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabileceğini söylüyor.