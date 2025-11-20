Beta enfeksiyonu korkutuyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, artan beta enfeksiyonuna karşı uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Seren, "Tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yıllarda kalp, eklem ve böbrekleri etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

DAMLACIKLAR YOLUYLA BULAŞIYOR

Uzm. Dr. Seren, beta enfeksiyonunun öksürük, hapşırma veya konuşma sırasında etrafa yayılan damlacıklar yoluyla bulaştığını belirterek, "Ayrıca ortak kullanılan bardak, çatal-kaşık, havlu veya oyuncak gibi eşyalar aracılığıyla da geçebilir. Okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulaşma riski belirgin şekilde artar. Bu nedenle el hijyeni, kişisel eşyaların ayrılması ve hasta çocukların okula gönderilmemesi çok önemlidir" dedi.

ANİ BAŞLAYAN BOĞAZ AĞRISI

Çocuklardaki boğaz ağrılarının çoğunun virüslerden kaynaklandığını ve genellikle kendiliğinden geçtiğini söyleyen Uzm. Dr. Seren, "Beta enfeksiyonunda tablo farklıdır. Beta mikrobu, çocuklarda ani başlayan şiddetli boğaz ağrısı, yüksek ateş, yutkunma güçlüğü ve boyun bezlerinde şişlik ile kendini gösterir. Bademcikler kızarır, üzerinde beyaz iltihaplı plaklar oluşabilir. Viral enfeksiyonlarda genellikle öksürük ve burun akıntısı görülürken, beta enfeksiyonunda bu belirtiler yoktur" dedi.



KALP KAPAKÇIKLARINDA KALICI HASAR

BETA bakterisinin bazı çocuklarda bağışıklık sistemini yanılttığını söyleyen Uzm. Dr. Seren, "Vücut bakteriye karşı savunma üretirken, yanlışlıkla kendi dokularına da saldırır. Sonuç olarak kalp, eklem ve böbrek dokuları etkilenir. Bu tablo, akut romatizmal ateş olarak adlandırılır ve tedavi edilmeyen beta enfeksiyonunun en ciddi komplikasyonudur. Beta sonrası gelişen bağışıklık tepkisi, kalp kapakçıklarında iltihaplanma ve deformasyona yol açabilir. Bu durum romatizmal kalp hastalığı olarak bilinir. Kalp kapaklarında kalıcı hasar oluşursa ilerleyen yıllarda kalp yetmezliği veya ritim bozuklukları görülebilir" dedi.



EBEVEYNLERE UZMANINDAN TAVSİYELER

UZM. Dr. Seren, ebeveynlerin çocuklarını yakından gözlemlemesinin çok önemli olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuğunuzda yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu veya bademciklerde beyaz plaklar varsa vakit kaybetmeden bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Kesin tanı için boğaz kültürü veya hızlı antijen testi yapılması gerekir. Boğaz kültürüyle tanı kesinleşir ve gereksiz antibiyotik kullanımı önlenir."



BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRMEK ŞART

ÇOCUKLARIN hastalıklara karşı daha dirençli olabilmesi için bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Seren, şu tavsiyelerde bulundu:

Beslenmede vitamin, mineral ve protein açısından zengin gıdalara yer verilmelidir.

Portakal, mandalina, kivi, çilek ve brokoli gibi C vitamini deposu meyve ve sebzeler, çocukların bağışıklığını destekler.

Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, süt, yoğurt, peynir, mercimek, nohut ve kabak çekirdeği ise hem çinko hem de protein açısından zengindir.

Buna karşılık cips, hazır hamburger, sosis, salam gibi işlenmiş gıdalar ile şekerli atıştırmalıklar, çikolata, bisküvi ve gazlı içecekler bağışıklığı zayıflatabilir.

Mevsiminde sebze ve meyve tüketilmesi gerekir.

Probiyotik yoğurt veya kefiri düzenli olarak çocuklara vermek önemli.

Çocuğun gün boyunca yeterli su içmesini sağlamak, hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

Yeterli uyku, açık havada vakit geçirmek, düzenli egzersiz ve el hijyeni temel koruyucu önlemlerdir.