5 dakikada lazer operasyonu

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, günümüzde artık 'lentikül cerrahisi' olarak tıbbi literatürde tanımlanan 'SMILE Pro' tedavisi dönemi yaşandığını söyleyerek, gözlükten kurtulmak için yapılan lazer tedavilerindeki değişim rüzgarlarını anlattı... Doç. Dr. Hürmeriç, gelinen noktayı şöyle değerlendirdi: "İnsanları gözlükten kurtarmak için yapılan lazer tedavileri, herkesin bir şekilde kulak aşinası olduğu bir konu. Lazerle görme düzeltmesi 30 yıldır tüm dünyada uygulanıyor. Hepimizin ailesinde veya arkadaş çevrelerinde lazer olmuş biri mutlaka vardır. Bu konuda belirgin bir gerçek var ki lazer tedavileri 30 yıldır insanların hayatlarına dokunuyor. Bu tedaviler modern insanın yaşamını değiştiriyor. İçinde bulunduğumuz 21'inci yüzyılda teknolojinin rutin bir parçası hâline geldi. Her yıl ülkemizde yüz binlerce insan lazer uygulanarak, gözlüklerinden kurtulabilmektedir. Covid sonrası dönem ise son 25 yılda bu konuda en büyük değişimin sağlandığı dönem olarak ileride hatırlanacaktır."

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEDAVİLER

Uzun bir geçmişi olan lazer tedavilerinin, 90'lı yıllarda PRK veya No Touch olarak tanımlanan uygulamayla başladığını söyleyen Doç. Dr. Hürmeriç, "Gözlük kusurunu düzeltmede ilk defa bir yöntem PRK kadar başarılı olsa da uygulama sonrası aşırı ağrı yapmaktaydı. No Touch/PRK yapıldığında günlük hayata bazen bir hafta dönmek mümkün olmuyordu. No Touch/PRK ayrıca hipermetrop ve astigmat gibi göz kusurlarında istenen sonucu sağlamıyordu. No Touch/PRK'nın bu sorunları, 25 yıl önce LASIK tedavisinin uygulamaya girmesini sağlamıştır" dedi. LASIK tedavisinin 2000–2020 yılları arası lazerle gözlükten kurtulma tedavilerinde altın standart olarak kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Hürmeriç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün göz kusurlarını düzeltebilmesi, hızlı uygulanması ve ertesi gün normal yaşama dönebilmek LASIK'in başarısının sebebiydi. Yüz milyondan fazla defa uygulanan LASIK, tıp tarihinde en çok uygulanan cerrahi işlem olarak kaydedildi. LASIK, No Touch ile yaşanan tedavi sonrası ağrı sorununu çözse de kornea üzerinde 'flep' adı verilen bir katman hazırlanmasını gerektiriyordu. Bu detay cerrahiyi karmaşıklaştırmakta ve tedavi sonrası göz kuruluğu, 'flep kayması' gibi sorunlara yol açıyordu. 'Femtosaniye lazerin' uygulamaya girmesi ile LASIK daha güvenli hâle gelse de kornea üzerinde katman oluşturmak, cerrahinin aşılması gereken en önemli kısmıydı."



UZMAN BİR GÖZ HEKİMİNİN MUAYENESİ ŞART

"SONUÇ olarak SMILE Pro ile tüm göz hekimlerinin 40 yıldır ulaşmaya çalıştığı hedefi sağlayabiliyoruz" diyen Doç. Dr. Hürmeriç, şunları söyledi: "Artık 5 dakikada tamamlanan, tedavi sonrası ağrıyı neredeyse yok seviyesine indiren, günlük yaşamınıza hemen dönmenizi sağlayan ve her türlü göz kusurunda uygulanabilen bir lazer tedavisi var; SMILE Pro. Tüm tıbbi uygulamalar gibi SMILE Pro için de refraktif cerrahi konusunda uzmanlaşmış bir göz hekiminin muayenesine ihtiyaç bulunmaktadır. Muayene sonrasında göz yapısı uygun kişilerde SMILE Pro ile tüm göz kusurları tedavi edilebilmektedir."





SMILE'DAN SMILE PRO LAZERE GEÇİŞ

"LAZER tedavisinde hastanın tek bir beklentisi vardır; ağrısız bir şekilde gözlükten kurtulmak" diyen Doç. Dr. Hürmeriç, şöyle dedi: "Bunun sağlanabilmesi için uygulanacak tedavinin hızlı bir şekilde yapılması, uygulamanın konforlu olması, lazer uygulandıktan sonra ağrı ve sızı gibi yan etkilerin yaşanmaması, görme seviyesinin hızlı düzelmesi, günlük yaşama çabuk dönmek ve uzun dönem yan etkilerin en aza indirilmesi hedeflenir. Başarı oranları yüksek olsa da No Touch ve LASIK, ideal teknik için belirlediğimiz hedefleri sağlamıyordu. Bu noktada 2012 yılında ilk defa kullanıma giren SMILE tedavisi önemli bir fark oluşturdu. SMILE ile tedavi çok daha kısa sürede yapılabiliyordu, yan etkisi azdı ve normal hayata çabuk dönülüyordu. Bununla birlikte her numarada SMILE uygulanamıyordu. Bu kısıtlamanın aşılması için bilgisayar ve lazer sistemlerinin belli bir eşiği geçmesi gerekliydi. Amaçlanan hedefe 2022 sonunda kullanıma giren SMILE Pro tedavisi ile ulaşıldı."



ROBOTİK CERRAHİ İLE GÖZE LAZER

DOÇ. Dr. Hürmeriç, SMILE Pro'nun, 9 ile 12 saniye içerisinde tamamlanan bir tedavi olduğunu belirterek, "Hasta masaya yattıktan sonra işlemin tamamlanması 5–6 dakika arasında sürer. Sistemin robotik cerrahi olması, klostrofobik bir ortamın oluşmasının önüne geçer. İşlem sırasında görme hiç kaybolmaz ve ağrı olmaz. Tedavi bittikten sonra hastaların çoğu hiçbir huzursuzluk hissetmez. Aynı gece görme netleşmeye başlar. Ertesi gün hafif bir bulanıklık haricinde hastalar normal programına geri döner. Göz kuruluğu gibi yan etkiler en aza iner. Son güncellemeleriyle hipermetrop ve yüksek astigmat gibi göz kusurları SMILE Pro ile düzeltilebilir. Tüm bu gelişmelerden sonra LASIK ve No Touch uygulamaları, tıbbi sebeple ve çok az sayıda uygulanan işlemler arasında artık kabul edilmektedir. Lazerle gözlükten kurtulmak için 'altın standart' artık SMILE Pro tedavisidir" dedi.