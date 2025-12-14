Göz tansiyonunda mikrocerrahi dönemi

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan, glokom hastalığının yönetiminde önemli bir yenilik olarak öne çıkan stent tedavisinin özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya cerrahi müdahale gerektiren hastalar için uygun bir seçenek olduğunu söyledi. Ve glokom tedavisindeki yenilikleri paylaştı...

GÖRMENİN SİNSİ HIRSIZI

Prof. Dr. Aykan, "Halk arasında 'görmenin sinsi hırsızı' olarak adlandırılan; her gün farkında bile olmadan görmemizden çalarak, sonunda körlüğe yol açan bu hastalığı, bugüne kadar insan vücuduna takılan en küçük implantları kullanarak durdurabiliyoruz. Mikro implant veya stent adı verilen bu tedaviyi genellikle ilaca dirençli glokom hastalarında, medikal tedaviye rağmen göz içi basıncını kontrol altına almakta zorlanan hastalarda ve glokomun ilerlemesini durdurmak amacıyla cerrahi müdahale gerektiren hastalarda uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

STENT MUCİZESİ

Stent tedavisinin mikrocerrahi bir işlem olduğunu ve genellikle lokal anestezi altında yapıldığını belirten Prof. Dr. Aykan, "İşlem sırasında gözün iç kısmına küçük bir stent yerleştirilir. Bu stent, göz içi sıvısının daha etkin bir şekilde dışarı atılmasını sağlayarak, göz içi basıncı kontrol altına alınır. Bu işlem için büyük bir cerrahi kesiye gerek duyulmaz ve genellikle hastanın günlük yaşamına hızlı bir dönüş yapması sağlanır" dedi.





İLAÇ KULLANIMININ SONA ERMESİ MÜMKÜN

GLOKOM tedavisinde genellikle göz damlaları ve bazı ilaçlar kullanıldığını, ancak bu ilaçların düzenli olarak kullanılmasının hastalar için hem fiziksel hem de psikolojik zorluklar yaratabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Aykan, şunlara dikkat çekti: "Stent tedavisinde kullanılan stent, göz içi sıvısının akışını düzenleyerek, basıncı düşürür. Bu durum, ilaçların göz içi basıncını yönetmedeki rolünü azaltır. Uzun vadede bazı hastalar, göz içi basıncını etkin bir şekilde kontrol altında tutan bu mikrocerrahi müdahale sayesinde ilaç kullanımını tamamen bırakabilir."

GÖZ İÇİ BASINÇ DÜŞÜRÜLÜYOR

STENT tedavisinin ardından hastaların göz içi basıncında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Aykan, "Bu implantlar, glokom hastalığını tedavi etmez, glokom nedeniyle oluşmuş zararları geri getirmez veya kaybedilen görmeyi geri kazandırmaz. Tedavinin amacı, göz içerisine yerleştirilen minik implantlar sayesinde göz içi basıncını düşürerek, glokom hastalığının ilerlemesinin durdurulması ve mevcut görme seviyesinin korunmasıdır. Tedavi sonrası ilaç kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi de mümkündür. Ancak hastaların düzenli göz muayenelerine devam etmeleri ve doktorlarının önerilerine uymaları önemlidir" dedi.



GÖRME KAYBINI ÖNLÜYOR

Stent tedavisinin en büyük avantajlarından birinin hastaların yaşam kalitesinde sağladığı iyileşme olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aykan, "Tedavi sonrası genellikle hızlı bir iyileşme süreci yaşanır ve hastalar günlük aktivitelerine çabuk dönebilirler. Göz içi basıncının daha iyi kontrol edilmesi, hastaların görme yetilerinin korunmasına yardımcı olabilir ve glokomun neden olduğu görme kaybının önlenmesine katkı sağlar. Ayrıca hastalar daha az ilaç kullanarak, tedavi süreçlerini sürdürebilir; bu da tedaviye bağlı yan etkileri azaltır ve yaşam kalitelerini artırır. İlaç bağımlılığının ortadan kalkması, hastaların tedaviye daha az bağımlı kalmasını sağlayarak genel sağlık ve yaşam konforlarını iyileştirir" dedi.