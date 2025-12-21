Gözün sinsi düşmanı üveit

Dünyagöz Hastaneleri Üvea Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Oray, üveit hastalığına karşı ciddi uyarılarda bulundu. Ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi...Prof. Dr. Oray, "Üveit, göz içindeki damar tabakasının iltihaplanması durumudur. Her yaşta görülebilen üveit; gözde kızarıklık, ağrı, ışık hassasiyeti, bulanık görme ve göz önünde uçuşan siyah noktalar gibi şikâyetlerle kendini gösterir. Sinsice ilerleyen bu hastalık kalıcı görme kaybına yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi çok önemlidir" dedi.Aniden başlayıp, kalıcı görme kaybına yol açabilen üveitin bazen tek gözde, bazen ise her iki gözde belirtiler verebildiğini ifade eden Prof. Dr. Oray, "Bu hastalık, gözün ön ve arka tabakaları arasında bulunan üvea tabakasının iltihaplanmasıyla gelişir. Üveit her yaşta görülebilir ve zaman zaman ataklar şeklinde tekrarlayabilir. Eklem romatizması olan çocuklarda görüldüğünde, düzenli aralıklarla üveit konusunda tecrübeli bir göz hekimi tarafından takip edilmeleri gerekir" dedi.Üveit hastalığının kesin sebebinin her zaman bilinmediğini de belirten Prof. Dr. Oray, "Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit gibi hastalıkların yanı sıra bakteri, virüs, mantar veya parazit kaynaklı enfeksiyonlar da üveite yol açabilir. Ayrıca kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ile bağışıklık sistemini etkileyen otoimmün hastalıklar ve bazı antibiyotikler de üveite neden olabilmektedir. Hastanın hikayesinin detaylı şekilde dinlenmesi, altta yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasında büyük önem taşır" diye konuştu.Üveit tanısında göz anjiyografisi, optik koherens tomografi, retina sinir lifi tabakası analizi ve laser flaremetre gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Oray, şunları söyledi: "Bazı enfeksiyon durumlarında gözden sıvı alınarak analiz yapılabilir ve kesin tanı konulabilir. Tedavide hedef yalnızca mevcut atağı baskılamak değil; aynı zamanda gözdeki iltihabı ve varsa altta yatan sistemik hastalığı tedavi ederek, hastalığın tekrarını önlemektir. Eğer üveite, bakteri, parazit veya virüs neden olmuşsa, etkene yönelik tedavi uygulanır."Üveit tedavisinde kullanılan ilaçların iyileşme sürecinde büyük fayda sağladığını da söyleyen Prof. Dr. Oray, "Kortizonlu damlalar ve göz bebeğini büyüten damlalar kullanıyoruz. Göz içine veya çevresine kortizon enjeksiyonu, ağızdan veya damardan kortizon tedavisi, romatizma hastalıklarında kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı hap, iğne ve serum tedavilerini yapıyoruz. Enfeksiyon varsa etkene yönelik tedavi uyguluyoruz. Katarakt, glokom gibi komplikasyon durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Ancak cerrahi tedavi öncesinde iltihabın mutlaka kontrol altına alınmış olması gerekir" dedi.Üveit,çocuklarda zamanında fark edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Oray, "Üveit, çocuklarda çoğu zaman belirgin semptom vermez veya şikayetler kolay fark edilmez. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda ağrı, kızarıklık veya ışığa duyarlılık gibi klasik belirtiler olmayabilir. Bu yüzden hastalık sinsi bir seyir izleyebilir ve çocuklar görme azalmasını normal bir durum gibi algılayabilir. Erken dönemde fark edilmeyen üveit ilerledikçe katarakt, glokom (göz tansiyonu), göz bebeği şekil bozuklukları ve ağ tabaka (retina) gibi kritik bölgelerde kalıcı hasarlar oluşturabilir. Bu komplikasyonlar zamanla ciddi görme kaybına yol açabilir. Özellikle romatizmal hastalık geçmişi olan çocuklarda düzenli göz muayeneleri hayati önem taşır. Erken tanı ve tedavi ile hem iltihap kontrol altına alınabilir hem de kalıcı komplikasyonlar büyük ölçüde önlenebilir" dedi.