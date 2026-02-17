Az su içmek beyin sisine neden oluyor

Beyin sisinin bir hastalık değil semptomlar grubu olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Işık, beyin sisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Son günlerde neden bu kadar arttığına da dikkat çekti. Prof. Dr. Işık, "Beyin sisi, tıbbi bir tanıdan çok, düşünme hızı ve bellekle ilgili zorlanmaları anlatan bir ifade. Tek başına hastalık olarak kabul edilmez ancak bazı hastalıkların belirtisi şeklinde ortaya çıkabilir. Belirtiler de zaman zaman artıp, azalarak günlük hayatı etkileyecek kadar rahatsız edici olabilir" dedi.

İSİMLERİ UNUTUYOR MUSUNUZ?

Beyin sisinde en sık görülen yakınmaları ise Prof. Dr. Işık, şöyle sıraladı: "İsim, tarih ya da kelime unutma, konuşurken doğru kelimeyi bulmakta zorlanma, odaklanma güçlüğü ve yeni bilgileri eskisi kadar hızlı kavrayamama."

OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR

Beyin sisi içinde olan kişileri en zorlayıcı kısmın aynı anda birkaç işi yönetememek olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Işık, "Daha önce rahatça yapılan bir işin adım adım planlanması gerekebilir ve bu durum iş performansını, okul başarısını, öz güveni ve sosyal ilişkileri etkileyebilir" dedi.





UZAMIŞ KOVİD BEYİN SİSİNİ ARTIRDI

"Beyin sisinin tek bir nedeni yoktur" diyen Prof. Dr. Işık, bu nedenlerin bazılarını şöyle sıraladı: "Uyku kalitesinin bozulması, uykusuzluk ve yüksek stres tetikleyiciler arasında yer alır. Menopoz dönemi ve hormonal değişiklikler de bu tabloyu belirginleştirebilir. Özellikle Kovid-19 sonrası uzayan iyileşme süreçleriyle birlikte bu yakınmalar daha sık dile getirilmeye başlandı."



EGZERSİZ YAPIN DENGELİ BESLENİN

Yaşam tarzı faktörlerinin de beyin sisi üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Işık, bunları şöyle sıraladı: "Yetersiz egzersiz, dengesiz beslenme, az su içmek, uzun süre ekrana bakmak, jet lag ve alkol kullanımı zihni sisli hale getirebilir. Bazı kişilerde depresyon ve anksiyete bu şikayetlere eşlik edebilir. Ayrıca diyabet, kansızlık, migren, otoimmün hastalıklar, MS ve kanser tedavisi sürecinde de benzer şikayetler görülebilir. Bu nedenle yakınmalar sıklaşıyor ve günlük hayatı etkiliyorsa durumu netleştirmek için tıbbi değerlendirme gerekir."

BULMACA VE YAPBOZ BEYNİ AKTİF TUTUYOR

TEDAVİDE önceliğin altta yatan nedeni saptamak olduğunu açıklayan Prof. Dr. Işık, şu önerilerde bulundu: "Altta yatan bir neden varsa asıl çözüm o nedeni tedavi etmektir. Bunun yanında uyku düzenini toparlamak, dengeli beslenmek, yeterli su içmek, alkolden uzak durmak, stres yönetimi tekniklerinden yararlanmak ve düzenli egzersiz yapmak yakınmaları hafifletebilir. Günlük bir rutin oluşturmak, aynı anda çok iş yapmaktan kaçınmak, işleri parçalara bölmek ve dikkat dağıtıcıları azaltmak da zihni toparlar. Ayrıca bulmaca, sudoku, yapboz gibi aktiviteler ya da yeni bir beceri öğrenmek beyni aktif tutar."