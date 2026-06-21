Göz muayenesine yapay zeka etkisi

Dünyagöz Hastaneler Grubu, göz sağlığı alanında ileri teknolojileri muayene ve tedavi süreçlerine entegre ederek hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışını güçlendiriyor.

Yapay zeka destekli göz muayene teknolojileri; erken tanı, detaylı değerlendirme ve kişiye özel tedavi planlamasında hekimlere önemli bir veri desteği sunuyor.

Glokom, retina hastalıkları, diyabetik göz hastalıkları, kornea problemleri ve görme sinirini etkileyen rahatsızlıklar genellikle hasta fark etmeden ilerliyor; bu nedenle erken tanı görme kayıplarının önlenmesinde belirleyici önem taşıyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, yapay zeka destekli yeni nesil muayene sistemleri sayesinde hastalara çok daha kısa sürede, çok daha fazla veriyle desteklenen detaylı bir göz muayenesi yapılabildiğini belirtiyor. Bu sistemler yaklaşık 6-7 dakika içinde gözün optik ve anatomik yapısına ait 900'ün üzerinde parametreyi ölçebiliyor;

120'nin üzerinde göz rahatsızlığı semptomlar, risk faktörleri ve görsel testlerle değerlendirilirken elde edilen veriler 30 yapay zeka algoritması tarafından analiz edilerek detaylı ve görsel bir rapora dönüştürülüyor.

Küresel literatür de bu tabloyu doğruluyor.

2018-2025 arasında yayımlanan oftalmolojik yapay zeka çalışmalarını tarayan kapsamlı bir derleme, sistemlerin tanısal doğruluğunu değerlendirirken ROC eğrisi altında kalan alan, sensitivite, spesifite ve kalibrasyon ölçütlerini öne çıkarıyor PubMed Central, ileri ve dışsal doğrulama çalışmalarının da artan bir şekilde dikkate alındığını gösteriyor. Diyabetik retinopati ve diyabetik maküla ödemi üzerine 2025'te yayımlanan bir derleme, fundus fotoğraflarında referans gerektiren diyabetik retinopatinin saptanmasında sensitivitenin yüzde 96'ya, spesifitenin yüzde 98'e kadar çıktığını, OCT tabanlı algoritmalarda ise AUC değerlerinin sıklıkla 0.90'ın üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Kornea ve ön segment tarafında ise yapay zekâ modelleri, subklinik vakalar dahil olmak üzere keratokonusu Scheimpflug tomografisi ve korneal biyomekanik verileri analiz ederek yüzde 98'in üzerinde sensitivite ve yüzde 99.6'nın üzerinde doğrulukla tespit edebiliyor PubMed. Görme sinirine ilişkin acil bulgularda da benzer bir tablo var: 2025'te 15 bini aşkın fundus görüntüsünü kapsayan bir meta-analiz, papil ödeminin yapay zeka ile saptanmasında toplam sensitivitenin %94.6 düzeyinde olduğunu bildiriyor.





HEKİMİN KARARINI GÜÇLENDİRİYOR

Bu doğruluk sadece tanıyla sınırlı kalmıyor, hekim-yapay zeka işbirliğinde de karşılığını buluyor. OCT görüntülerinde retina patolojilerinin nicelendirilmesini inceleyen bir sistematik derleme, insan-yapay zeka işbirlikli iş akışlarının 13 retinal biyobelirteçten 11'inde uzman düzeyinde güvenilirliğe ulaştığını gösteriyor; bu da Prof. Dr. Şener'in altını çizdiği "yapay zeka hekimin yerine geçmiyor, kararını güçlendiriyor" yaklaşımıyla örtüşüyor.

Teknolojinin hasta kolaylığı açısından etkisi de küresel veride öne çıkan bir başlık. Üçüncü düzey bir üniversite hastanesinde yapay zeka destekli interaktif bir platformla yürütülen 2025 tarihli bir çalışmada, sevk edilen 2 bin 774 hastanın yüzde 89.3'ünün (2 bin 478 kişi) randevusuna gelip değerlendirildiği, hastaların en sık görme kaybı ve fundus muayenesi şikayetiyle başvurduğu Frontiers bildiriliyor; bu da hızlı ve kapsamlı tek seansta yapılan değerlendirmenin hasta uyumunu desteklediğine işaret ediyor. Erişim açısından, kırsal ve hizmete erişimde güçlük çekilen bölgelerde yürütülen çalışmalar da dikkat çekici: Hindistan'da kamu sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen 2025 tarihli bir uygulama çalışması, yapay zeka tabanlı diyabetik retinopati taramasının düşük maliyetli fundus kameralarıyla kaynak kısıtlı kamu sağlığı ortamlarında sağlık hizmetine erişimi artırma potansiyeli taşıdığını JMIR Medical Informatics ortaya koyuyor.

Benzer şekilde, taramaya erişimin kısıtlı olduğu bölgelere odaklanan bir derleme, erişimde en çok güçlük çeken kırsal ve dezavantajlı toplulukların aynı zamanda bu teknolojiden en çok fayda görme potansiyeline sahip olduğunu Wiley Online Library vurguluyor.

Hastanemizin öne çıkardığı nokta da bu küresel eğilimle uyumlu: teknoloji, deneyimli hekim kadrosu ve donanımlı merkez birlikteliği.

Prof. Dr. Şener, bu tür ileri teknolojiye sahip muayene sistemlerinin tam donanımlı merkezlerde kullanılmasının önemine dikkat çekerek, yapay zekanın hastalara hızlı, güvenilir ve kapsamlı bir hizmet sunarken hekimlerin de bilgiye erişimini ve gelişimini desteklediğini belirtiyor. Hastanın lazer göz cerrahisine veya premium lens cerrahisine uygunluğu değerlendirilirken kornea kalınlığı, göz yapısı ve biyometrik parametrelerin yapay zeka ile analiz edilmesi, hem hasta güvenliğini artırıyor hem de doğru hasta doğru tedavi eşleşmesini güçlendiriyor.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEKNOLOJİ VİZYONU

DÜNYAGÖZ Hastaneler Grubu, göz sağlığında teknolojiyi yalnızca bir cihaz yatırımı değil; tanı, takip, tedavi planlama ve hasta güvenliğini destekleyen bütüncül bir sağlık vizyonunun parçası olarak konumlandırıyor. Prof. Dr. Bozkurt Şener'in vurguladığı gibi, yapay zeka ve hekim deneyiminin bir araya gelmesi, göz sağlığında daha güçlü bir değerlendirme ve tedavi planlama sürecini mümkün hale getiriyor.

Göz sağlığında teknolojiyi tanı, takip, tedavi planlama ve hasta güvenliğini destekleyen bütüncül bir sağlık yaklaşımının parçası olarak görüyor. Yapay zeka destekli muayene sistemleri de bu vizyonun önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Bozkurt Şener, "Biz kurum olarak göz sağlığı alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Yapay zeka destekli sistemler, hekimin değerlendirme sürecine güçlü bir veri desteği sağlıyor. Bizim için önemli olan, bu teknolojileri uzman hekim deneyimiyle birleştirerek hastalarımıza doğru, güvenilir ve kişiye özel sağlık hizmeti sunmak.