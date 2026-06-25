Düzenli egzersiz kronik hastalık riskini azaltır

Diyabet Önleme Programı Sonuç Çalışması (DPPOS), yaşam tarzı değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla binlerce kişiyi 20 yılı aşkın süredir takip ediyor. Science Alert'ın haberinde yer alan ve bu verilerden yararlanılarak yayımlanan yeni bir araştırma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının faydalarının yalnızca diyabetin önlenmesiyle sınırlı olmadığını ortaya koydu. ABD'deki çeşitli kurumlarda görev yapan araştırmacılar, başlangıçta prediyabet tanısı bulunan ve DPP çalışmasına dahil edilen 1.173 kişinin sağlık kayıtlarını analiz etti. Katılımcılar üç gruba ayrıldı. Bir grup günlük plasebo kullanırken, bir grup diyabet ilacı metformin aldı. Üçüncü grup ise vücut ağırlıklarının en az yüzde 7'sini vermeyi hedefleyen sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz programına dahil edildi. Bu uygulamalar üç yıl boyunca sürdürüldü. 20 yılı aşkın takip sürecinde, diyet ve egzersiz programına katılan kişilerin kalp yetmezliği ve demans gibi kronik hastalıkların birlikte görülme olasılığının anlamlı ölçüde daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmanın ilk odak noktası olan diyabet, kronik hastalıklar listesinden çıkarıldığında bile bu gruptaki katılımcıların genel kronik hastalık riskinin daha düşük kaldığı görüldü.

YAŞAM KALİTESİ ÖNEMLİ

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nde görev yapan sağlık uzmanı Marcel Salive, "İnsanların yaşlandıkça birden fazla kronik hastalık geliştirmesini önlemek, yaşam kalitesi, bağımsızlık ve sağlık harcamaları açısından çok daha geniş sonuçlar doğurabilir" dedi.