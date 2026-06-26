Kaç dakikada uykuya dalmak daha sağlıklı?

Bazı insanlar çok kolay uykuya dalarken, bazılarının uyuması yarım saati, hatta bir saati bulabiliyor. Bu konuda davranışsal uyku tıbbı uzmanı Michelle Drerup yaptığı açıklamada, insanların genellikle 10-20 dakika içinde uykuya dalması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilir. Drerup, "Daha hızlı uykuya dalmak her zaman daha iyi değildir çünkü bir dakika içinde uykuya dalıyorsanız, bu uyku eksikliğine veya altta yatan bir uyku sorununa işaret edebilir" diye açıklıyor. Independent Türkçe'nin haberine göre; çok hızlı uykuya dalmak, uykunuzu yeterince alamadığınızın ve vücudunuzun yorgun düştüğünün işareti olabilir. Habere göre çoğu Amerikalı, optimal sağlık için önerilen 7 ila 9 saatlik gece uykusunu almıyor. Uyku klinikleri, bunun işaretleri arasında gün içinde uykulu hissetmenin, odaklanmakta zorlanmanın, fiziksel tepkilerin yavaşlamasının ve sık ruh hali değişimlerinin yer aldığını belirtiyor. Harvard Tıp Fakültesi, "Kronik uyku eksikliği uzun vadede obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta erken ölüm gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Ancak yavaş uykuya dalmak da genel sağlığınız açısından kötü bir işaret olabilir. Bu, uzmanların insomniadan muzdarip olduğunu söylediği 25 ila 30 milyon Amerikalı arasında yer aldığınız anlamına gelebilir. UCLA Health'e göre insomnia genellikle stresin yol açtığı bir uyku bozukluğu ancak kronik insomnia; solunum, sindirim veya nörolojiyle ilgili bozukluklar gibi kronik sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU VE UYKU APNENİZ VARSA DİKKAT!

UYKU tıbbı doktoru Dr. Khaled Almadhoun, Amerikan Tıp Derneği'ne yaptığı açıklamada, "Geceleri huzursuz bacak sendromu yaşamak, uyku apnesi gibi sorunlar insomniaya katkıda bulunabilir. Kabuslar, anksiyete ve depresyon da buna yol açabilir" diyerek 'depresyondaki kişilerin genellikle insomnia yaşamaya yaklaşık iki ila üç kat daha yatkın olduğunu' belirtiyor. Kronik sağlık sorunlarına yakalanma olasılığı daha yüksek olan yaşlılar, daha fazla uyku sorunu yaşıyor. Michigan Medicine'a göre kadınlar da hormonal nedenlerle uyku sorunlarına daha yatkın. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre insomnia zaman içinde kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet riskini artırabilir.



YATMADAN 30 DAKİKA ÖNCE EKRANI KAPATIN

UYKU kalitenizi iyileştirmek için atabileceğiniz adımlar var ancak bunlar hızlı bir çözüm sunmayabilir. Kliniğe göre yatmadan en az 30 dakika önce ekran kullanımından kaçınmak, beynin gevşemesine yardımcı olabilirken, odayı serin ve karanlık tutmak da uykuyu bölen dikkat dağıtıcı unsurları azaltabilir. Ayrıca düzenli bir uyku programı uygulamak vücudunuza gözleri kapatma vaktinin geldiğini haber verebilir. Üç ay boyunca haftada en az üç gece uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız, kronik insomnia yaşıyor olabilirsiniz. Drerup, "Bu noktada en iyisi, bunun neden olduğunu anlamak için bir doktorla konuşmak" diyor ve "Uykuyu bir yatırım olarak görün" diye ekliyor.