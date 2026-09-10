Okul kantinlerinde sağlıklı günler

Yeni eğitim- öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerinde öğrencilerin satın aldığı gıdalara yönelik yepyeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının 2019 yılında bir araya gelerek imzaladıkları 'Okul Gıdası Logosu' protokolü uygulanmaya başlıyor. Bu kapsamda 'Okul Gıdası' uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Böbrek Vakfı iş birliğiyle düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. İlk etapta 675 ürün 'Okul Gıdası Logosu' etiketiyle raflarda yerini alacak.

3 BAKANLIK ÇALIŞIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, "Bizim esas görevlerimizden biri de güvenilir gıdaya ulaşılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenmeye katkı vermek üzere birçok çalışmamız var. Bu projede de okul çağındaki çocuklarımız için 3 bakanlık ile bir arada çalışıyoruz. Çalışma, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli ama tek başına yeterli değil bu nedenle ebeveynlere büyük işler düşüyor. Yeterli ve dengeli beslenme süreci evimizden ve ailemizden başlıyor" dedi.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Tam buğday ununun yaygınlaşması için de bir çalışmaları olduğunu söyleyen Kaplan, "Çalışma ilk olarak Konya'da başladı. Önümüzdeki günlerde ise 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulamaya geçilecek. Çok geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Ekmek tüketmek gerekiyorsa ekşi mayalı tam buğday ekmeğini öneriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI SORGULAMA

Kaplan, e-devlet şifresi ile ulaşılan 'Mobil Güvenli Gıda' uygulamasını da tanıttı. Kaplan, "Uygulama ile denetimli marketler, içerik ve ürün şikayeti ile fotoğraflı sorgulama gibi doğrudan gıda güvenliği kimliğinin ortaya çıkacağı nihai tüketicilere yönelik kapsamlı bir uygulama. Bu uygulama ile vatandaş kendi denetimini kendisi yapacak ve direkt bakanlığımıza şikayet oluşturabilecek" dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Türk Böbrek Vakfı (TBV) da yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü okul eğitimleri tecrübesiyle uygulamada önemli bir rol üstleniyor. TBV Başkanı Timur Erk, bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin hazırladığını belirterek, şöyle dedi: "Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza bu önemli projeyi hayata geçirdikleri için hem vakfımız hem de bir vatandaş olarak gönülden teşekkür ediyorum. Çocukların sağlığı hepimizin ortak sorumluluğu. Okul gıdası konusu yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı kalmıyor. Çocukların gelecekteki sağlık durumu kronik hastalıkların önlenmesi açısından bugün kazanacakları beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili. Aşırı tuz ve şeker tüketimi ile sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam obezite, hipertansiyon ve diyabetin yanı sıra böbrek sağlığı açısından da ciddi riskler oluşturuyor. Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı yetişmeleri hayati bir öneme sahip."

TAZE MEYVE VE SEBZELER

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise okul kantinlerinde öğrencilerin ulaşabileceği sağlıklı seçeneklere dikkat çekerek,"Çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesi, meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih. Kuruyemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolü önemli" dedi. Dyt. Aydın, 'Okul Gıdası Logosu' kapsamında öne çıkan ürünleri şöyle sıraladı:

■ Mevsimine uygun taze meyveler

■ Çiğ tüketilebilen mevsim sebzeleri

■ En fazla 30 gramlık kuru meyve porsiyonları

■ En fazla 30 gramlık tuzsuz kuruyemişler

■ En fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu

■ Süt, yoğurt, ayran ve peynir çeşitleri

■ Tam buğday ekmeği

■ Yumurta

■ İçme suyu

■ Doğal mineralli su

■ Şekersiz sakızlar.



BESLENME ÇANTASINA DİKKAT!

OKUL kantinlerindeki düzenlemelerin yanı sıra çocukların evden okula götürdüğü beslenme çantasının da sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu belirten Dyt. Aydın, şöyle dedi: "Öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapması önemli. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların evden sağlıklı beslenme çantası götürmesinin desteklenmesi gerekir. Kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş ve süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç ve ayran, taze meyve gibi seçenekler çocukların beslenme çantasında yer alabilir. Dengeli beslenme ve hareketli yaşamın erken yaşlarda kazandırılması koruyucu sağlık açısından önemli."

GAZLI İÇECEKLER, CİPS VE ÇİKOLATA OLMAYACAK

DYT. Aydın, uygulamayla birlikte çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu kapsamda; enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında olmayacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör