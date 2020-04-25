Batıpark’a yeni yüz

Samsun Büyükşehir Belediyesi, küresel bir salgın haline gelen korona virüsüne önlem amacıyla yasaklanan park ve piknik yerlerini adeta yeniden ele alarak çok daha kaliteli kullanım sahalarına dönüştürüyor.Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler ve uygulanan yasakları adeta fırsata çevirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol yapımı ve asfalt çalışmalarının ardından park, bahçe, sahil yolu ve piknik sahalarında da hummalı çalışmalar başlattı.Zemine düzenlemeBu sahalarda hızlı bir şekilde yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların ilk etabında Samsunluların özellikle yaz aylarında yoğun rağbet ettiği yerlerden birisi olan Batıpark Piknik Alanı ele alındı. Yağışlardan dolayı çamur ve birikintileri nedeniyle zarar gören Batıpark’ın zemini yeniden düzeltiliyor.Granit masalarBatıpark’ın, vatandaşların çok daha rahat, konforlu ve kaliteli bir ortamda gezebilecekleri ve piknik yapabilecekleri bir alana dönüştürüldüğünü söyleyen Park ve Bahçeler Dairesi yöneticileri, "Bölgede zemin çalışmasının yanı sıra çevre düzenlemesini de yapıyoruz. Daha önce alanda bulunan ve zemini toprak olan kamelyaların altına taş örüyor, yeni granit masaları halkımızın kullanımına sunuyoruz. Her kamelyanın altına ise Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi’nde üretilen mangallardan yerleştiriyoruz" bilgisini verdiler.Korona virüsü sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte vatandaşların ’Sosyalleşme’ alanlarını yeniden ele almaya devam edeceklerini de belirten yetkililer, "Salgının en kısa sürede sona ermesi ve halkımızın yeniden Batıpark, sahil yolu, Doğupark gibi alanlara kavuşması en büyük temennimiz. Bugünlere yönelik üzerimize düşen görevi yapıyor, Samsunlulara uzun ömürlü ve kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz" dediler.