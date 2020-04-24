Anadolu Sigorta bazı hizmetlerin kullanım süresini uzatıyor

Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, "Bu süreçte verdiğimiz hizmetlerle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ederken, olası mağduriyetlerin de önünde geçmek için çalışıyoruz. Poliçeleriyle birlikte aldıkları hizmetlerden salgın süresince faydalanamayan sigortalılarımız, poliçe vadeleri bitse dahi belirlenen süreler kapsamında hizmet kullanım haklarını kaybetmeyecekler" dedi.

KASKO 3, SAĞLIK 4 AY

Kasko poliçeleri kapsamında ücretsiz oto yıkama hakkı bulunan Anadolu Sigorta müşterileri, hizmet kullanım hakkı sürelerini 3 aya kadar uzatabilecek. Mayıs ayına kadar kasko poliçesi dolacak olanlar ise Mini Onarım Hizmeti haklarından sonraki 2 aya kadar yararlanabilecek. Sağlık sigortalarında da check-up teminatına ilişkin önemli bir gelişmeye imza atıldı. Evde Kal seferberliğine tam destek veren Anadolu Sigorta; özellikle bu süreçte hastanelerden hizmet alamayacak olan sigortalılarına özel uygulamaları ile destek oluyor. Poliçe vadeleri Haziran ayına kadar dolacak olan sigortalılar; check-up teminatlı sağlık poliçelerinde check-up kullanım haklarını poliçe bitiş tarihinden sonraki 4 ay içerisinde kullanabilecek. Bu sosyal izolasyon sürecinde ise 7/24 Canlı Sağlık Danışmanlığı uygulaması ile sağlık sigortalılarının evlerinden ayrılmadan sağlık danışmanlığı alabilmeleri sağlanıyor.

Anadolu Sigorta'da kullanım hakkı süresi uzatılabilen tüm hizmetler şöyle:

Kasko poliçelerinde Mini Onarım ve Ücretsiz Oto Yıkama hizmeti.

Sağlık poliçelerinde check up teminatı ve diş paketi hizmetleri.

Konut poliçelerinde Kombi-Klima Bakımı, Halı Yıkama, İndirimli Kuru Temizleme, Petek Temizliği hizmetleri ve Konut Mini Onarım hizmetleri.

Gülümseten Paket Ferdi Kaza Poliçeleri Asistans hizmetleri.