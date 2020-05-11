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projesiyle ilgili haberi: Haziran sonu başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum projesi ile ilgili açıklamalarında bulundu. , “100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz” dedi. Bakan Kurum ayrıca, "Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak” ifadelerini kullandı.

İHA Sigorta
Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:26 Son Güncelleme: 11.5.2020 15:04 ABONE OL
100 bin sosyal konut projesiyle ilgili son dakika haberi: Haziran sonu başlıyor

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" dedi.50 bin sosyal konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz." dedi.

TEMEL HAZİRAN SONU ATILIYOR

Bakan Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber'de önemli açıklamalar

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100 bin sosyal konut projesiyle ilgili son dakika haberi: Haziran sonu başlıyor
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