As’lı fotoğraftan hasar tespiti yapıyor

Anadolu Sigorta hasar sistemi ile entegre bir şekilde çalışmaya başlayan AS'lı, fotoğrafın arabaya ait olup olmadığını, marka, model ve rengini, ağır hasarlı olup olmadığını; yakın çekilmiş araba fotoğraflarının hasar tespitini ve parça analizini yapıyor. Oluşan hasarın bütün parça üzerindeki oranını da tespit eden AS'lı; ileri teknolojik modellerin çıktılarının hasar tespitinde kullanılmasına da katkı sağlıyor.

Tüm tespitlerin sonunda bir hasar raporu da oluşan asli.ai internet sitesinde kullanıcılar; araçlarında oluşan hasara ait fotoğraflarını paylaşabilecek ve çok kısa bir süre içinde hasar tespit tahminine ulaşabilecek. Anadolu Sigorta'nın, sigorta sektörüne ve ilgili ekosistemlere fayda sağlayacak yapay zeka çözümlerini önümüzdeki günlerde asli.ai platformu üzerinden yaygınlaştıracağını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı; "Tüketici ihtiyaçlarının farkında olan AS'lının, gelecek dönemlerde yeni çözümlerle hayatı daha da kolay hale getireceğini söyleyebiliriz. Robotik otomasyon süreçleri, chatbot & whatsapp yazışmaları ve sesli asistan konuşmaları yönetiminin ardından; yakın zamanda görüntü işleme yeteneği de kazanan AS'lı, fotoğraftan hasar tespiti de yapmaya başladı. Araca ait 24 parçayı fotoğraf veya video üzerinden tanıyarak hasarlı olan parçaları tespit edebiliyor. Bu tespitin ardından değişim veya onarım kararı verebiliyor. Ayrıca rayiç bedel kontrolü ile ağır hasar tespitinde bulunabiliyor ve tüm tespitlerinin sonucunda bir hasar raporu oluşturuyor" diye konuştu.