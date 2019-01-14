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, ’da coşkuyla karşılandı

karşılaşması için ’ya gelen , taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 18:40
Galatasaray, Bolu’da coşkuyla karşılandı

Galatasaray, yarın Boluspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Bolu'ya geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını Boluspor'la yapacak olan sarı-kırmızı ekip, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptı.

Galatasaray'ın giriş yapacağı otelin önüne saatler öncesinden gelen taraftarlar, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte meşalelerini yakarak takımlarına tezahüratta bulundu. Geniş güvenlik önleminin alındığı otel çevresinde, fotoğraf çekebilmek için otel girişinde izdiham oluşturan taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.

Galatasaray, yarın saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Bolu’da coşkuyla karşılandı
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