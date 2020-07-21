Murat Sağlam'a sürpriz talip!

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçeli Murat Sağlam'a TFF 1'inci Lig'den talip çıktı. Menemenspor, genç sağ beki sarı lacivertli ekipten resmen istedi. Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam'ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.

21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı istemişti.

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