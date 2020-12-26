Trabzon'da dev randevu! İşte derbide 11'ler

Abdullah Avcı ile yeni bir dönem başlatan Trabzonspor ile Süper Lig'de zirveye çıkmanın hesaplarını yapan Galatasaray bugün yılın son büyük maçında karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Ligde son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, sarıkırmızılı takım karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Cezalı Fatih Terim'in kulübede olmayacağı ve takımı yardımcı antrenör Levent Şahin'in yöneteceği mücadelede G.Saray'ın da tek hedefi zorlu deplasmanda galip gelip yarışta avantaj kazanmak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, A.Parmak, Baker, Ekuban (Yusuf), Nwakaeme, Djaniny
Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao