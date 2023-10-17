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Giriş Tarihi: 17.10.2023 21:28 Son Güncelleme: 17.10.2023 21:44

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş açıklama! "Zaniolo'da zarara girebiliriz"

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’dan flaş açıklama! Zaniolo’da zarara girebiliriz

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair A Spor ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok soruya yanıt veren Timur, Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Erden Timur yaptığı açıklamada; "Zaniolo konusu hakkında alınacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair A Spor ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok soruya yanıt veren Timur, Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

ZANIOLO'DAN ZARARA GİREBİLİRİZ

"Zaniolo konusu hakkında alınacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile görüştük. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."

LİGİ YIPRATMAMAK ADINA KONUŞMADIM

"Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak adına konuşmadım. Şimdi konuşacağım. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konullara dikkat edenlere böyle deniyor."

AVRUPA'DA 6 BÜYÜK LİG OLACAK

"Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Süper Lig'in altıncı değil, altı büyük ligin içinde olması lazım. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."

CITY GRUP GİBİ GALA GRUP KURACAĞIZ

"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız. Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."

"RONALDO'YA HABER YOLLADIK"

"Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. Kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı."

SZYAMNSKI, FRED VE RASHICA...

"Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Szymanski'ye' 10 milyon euro bonservis verilir' dedim. Transfer çalımı, kulüpleri birbirine kırdırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bazen aynı oyuncuya talip olabiliyorsunuz. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık."

SEBASTIAN SZYMANSKI'DE BAŞKA ŞEYLER DE OLDU

"Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu."

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Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş açıklama! "Zaniolo'da zarara girebiliriz"
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