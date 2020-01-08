Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Ocak su kesintisi güncel programı!

Sular ne zaman gelecek? sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşanan kesintiler vatandaşları zor duruma sokuyor. İstanbul'un bazı yerlerinde su kesintisi günlerce devam edecek. İstanbullu vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek? İSKİ 8 Ocak su kesintisi güncel programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 OCAK ÇARŞAMBA

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 12:48:19.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:17:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Evliya Celebi Mah,Asmalı Mescit Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:56:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah,Karlıtepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:04:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:45:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah,Esenler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:28:51.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:57:29.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Muratbey Merkez Mah,Çakıl Mah,Ovayenice Mah,Kaleiçi Mah,Bahşayiş Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Dağyenice Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:16:29.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.