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? İSKİ programı! 23 Ocak 2020

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir gibi birçok ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkilerken İSKİ arıza ve planlı kesinti programını yayınlanamaya devam ediyor. Peki 23 Ocak 2020 Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, programı!

Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:29 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı! 23 Ocak 2020

Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde yaşanan su kesintileri İSKİ resmi sitesinde duyurdu. Buna göre İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bazı su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. Peki 23 Ocak Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi planlı programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası su kesintisi programı an be an takip ediliyor. Haberimizde, İSKİ 23 Ocak su kesintisi güncel programına bakabilirsiniz.

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 10:10:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 13:21:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah,Zuhuratbaba Mah,Zeytinlik Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 13:21:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 09:50:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 10:46:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 11:55:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 12:52:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 13:00:38.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 12:50:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,İdealtepe Mah,Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah,Altayçeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 12:52:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 14:11:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 07:46:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı! 23 Ocak 2020
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