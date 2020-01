Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı! 23 Ocak 2020

Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde yaşanan su kesintileri İSKİ resmi sitesinde duyurdu. Buna göre İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bazı su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. Peki 23 Ocak Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi planlı programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası su kesintisi programı an be an takip ediliyor. Haberimizde, İSKİ 23 Ocak su kesintisi güncel programına bakabilirsiniz.

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 10:10:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 13:21:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah,Zuhuratbaba Mah,Zeytinlik Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 13:21:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 09:50:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 10:46:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 11:55:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 12:52:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 13:00:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 12:50:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,İdealtepe Mah,Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah,Altayçeşme Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 12:52:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 14:11:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-23 07:46:26.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.