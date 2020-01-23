Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı! 23 Ocak 2020

Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde yaşanan su kesintileri İSKİ resmi sitesinde duyurdu. Buna göre İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bazı su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. Peki 23 Ocak Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi planlı programı!
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası su kesintisi programı an be an takip ediliyor. Haberimizde, İSKİ 23 Ocak su kesintisi güncel programına bakabilirsiniz.
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükbakkalköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 10:10:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Siyavuşpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 13:21:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakızağacı Mah,Cevizlik Mah,Zuhuratbaba Mah,Zeytinlik Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 13:21:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 09:50:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güvercintepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 10:46:16.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 11:55:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Suadiye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 12:52:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Suadiye Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 13:00:38.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Büyükbakkalköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 12:50:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah,İdealtepe Mah,Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah,Altayçeşme Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 12:52:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eski Habipler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 14:11:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 07:46:26.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|