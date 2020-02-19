19 Şubat İSKİ İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (Büyükçekmece, Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Şişli) İstanbul su kesintisi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün İSKİ tarafından yayınlanan güncel listeye göre Büyükçekmece, Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ilçelerinde yaşayan ve arızadan etkilenen vatandaşlar İSKİ resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyurunun detaylarını araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde İSKİ 19 Şubat İstanbul su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve arızanın giderileceği tahmini saate ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul su kesintisi yaşandığı ilçeler ve planlı yayınlanan bu programa ilişkin tüm detaylar…

19 ŞUBAT İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER!

İstanbul'da son dönemde yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden her gün su kesintisinin söz konusu olacağı ilçeler paylaşılırken 19 Şubat ÇARŞAMBA gününe ilişkin yapılan açıklamada zorunlu bakım onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İşte o ilçeler...

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-18 22:47:39.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah

Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Mevlanakapı Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-19 08:58:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah

Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah,Poligon Mah,Rumeli Feneri Mah,Reşitpaşa Mah,Kireçburnu Mah,Kumköy Mah,Pınar Mah,Maden Mah,Zekeriyaköy Mah,Yeniköy Mah,İstinye Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Uskumruköy Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Emirgan Mah,Demirciköy Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Büyükdere Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Kemer Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah,Kısırkaya Mah,Garipçe Mah,Ferahevler Mah,Huzur Mah,Gümüşdere MahAçıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0