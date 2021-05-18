Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 18 Mayıs 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 18 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 12:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İncirköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 12:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kuloğlu Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Cihangir Mah,Kılıç Ali Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 11:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tuna Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 10:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 11:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nuripaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçüksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.05.2021 12:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.