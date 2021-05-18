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Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:37

? 18 Mayıs 2021 arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 18 Mayıs 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. 18 Mayıs Salı günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. İşte İSKİ su kesintisi arıza listesi…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 18 Mayıs 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 18 Mayıs 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 18.05.2021 12:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.05.2021 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Cihangir Mah,Kılıç Ali Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.05.2021 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.05.2021 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.05.2021 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.05.2021 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.05.2021 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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