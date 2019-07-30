iPhone etkin değil hatası ve çözümü

Sürekli olarak yanlış şifre denemesi, iPhone etkin değil uyarısı ile karşılaşılmasına sebep olur. Bu uyarı ile karşılaşmanız durumunda endişe etmenize gerek yok. iTunes'un güncel sürümü ile telefonunuza geri yükleme yapabilir, kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iTunes geri yükleme işlemi nasıl yapılır?

• Öncelikle iTunes'un güncel sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

• Telefonunuza iTunes ile bilgisayarınıza bağlayın.

• Geri yükleme işleminden önce satın alınan ürünleri aktar işlemini gerçekleştirin.

• Ardından geri yükleme adımına geçiş yapabilirsiniz.

• Bu işlem, telefonunuzu sıfırlar; yani telefonunuz ilk satın aldığınız haline döner.