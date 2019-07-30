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etkin değil hatası ve çözümü

Bilindiği üzere telefonlarda güvenlik önlemleri üst düzeydedir. Bu güvenlik önlemlerinden birine ekran kilididir. Bu kilidi açmak için şifrenin üst üste yanlış girilmesi sonucunda iPhone etkin değil hatası ile karşılaşılır. İphone neden etkin değil hatası verir sorusu bu şekilde yanı bulurken bu sorunun çözümü için iTunes uygulamasından geri yükleme, yani kurtarma işlemi yapmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:06
iPhone etkin değil hatası ve çözümü

Sürekli olarak yanlış şifre denemesi, iPhone etkin değil uyarısı ile karşılaşılmasına sebep olur. Bu uyarı ile karşılaşmanız durumunda endişe etmenize gerek yok. iTunes'un güncel sürümü ile telefonunuza geri yükleme yapabilir, kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iTunes geri yükleme işlemi nasıl yapılır?
• Öncelikle iTunes'un güncel sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.
• Telefonunuza iTunes ile bilgisayarınıza bağlayın.
• Geri yükleme işleminden önce satın alınan ürünleri aktar işlemini gerçekleştirin.
• Ardından geri yükleme adımına geçiş yapabilirsiniz.
• Bu işlem, telefonunuzu sıfırlar; yani telefonunuz ilk satın aldığınız haline döner.

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iPhone etkin değil hatası ve çözümü
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