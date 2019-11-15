Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Teknokulis Haberleri > Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek

, bulut ihalesinden dolayı 'u mahkemeye verecek

şirketinin, (), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi () olarak bilinen "bulut" ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

AA Teknokulis
Giriş Tarihi: 15.11.2019 21:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 22:02
Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek

Şirketten yapılan açıklamada, "JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Amazon'un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, "Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız... İşte Türkiye'nin Amazon'u...

- PENTAGON'UN 10 MİLYAR DOLARLIK JEDİ İHALESİNİ, MİCROSOFT KAZANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.

Amazon'un bu açıklamayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN