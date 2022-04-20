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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:28 Son Güncelleme: 20.4.2022 16:34

İlk 'Çentiksiz iPhone' 2024'te gelebilir

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İlk ’Çentiksiz iPhone’ 2024’te gelebilir

Android telefonlarının uzun süre önce çentiksiz akıllı telefon modellerine geçmiş olmasına rağmen Apple’ın hala çentikli telefon kullanıyor olması Apple sevenlerini kızdırıyor. Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun iddialarına göre Apple kamerasını ve Face ID’sini ekranın altına taşıyarak çentiksiz bir model çıkaracak.

Apple'ın tanınmış analistlerinden Kuo'nun, birçok Apple güncellemesi ya da yeni ürünleri hakkında ortaya attığı iddialar gerçek oluyor. Ming-Chi Kuo'nun bu seferli tahmini iPhone 16 Pro ile geliyor. Apple, iPhone 16 Pro modeli ile birlikte tasarımda büyük bir yeniliğe adım atacak.

Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımla birlikte Apple'ın tekrardan iki yıl içinde ekran altı Touch ID okuyuculu modellerini piyasaya sürmesinin pek olası bir durum olmadığını söyledi. Bunun nedeninin ise pandemi sebebiyle maskeli bir şekilde yüz okuma durumu üzerine büyük çalışmalar yapan Apple'ın Face-ID konusunda önemli yatırımlar yapmasıydı.

Kou'nun iddialarına göre bir süre daha Face-ID kullanımı devam edecek. Ancak Face-ID ve kamera kısmının bulundğu çentik kısmının kalkacağını düşünen analist, bu model için 2 yıl daha süre veriyor.

Kuo ayrıca bu yılki iPhone 14'ün otomatik odaklama özelliklerine ve daha geniş bir diyaframa sahip yükseltilmiş bir ön kamerasına sahip olacağını iddia ediyor. Yine de Apple'ın bu model için Face ID için gereken donanımla ne yapacağı belli değil.

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İlk 'Çentiksiz iPhone' 2024'te gelebilir
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