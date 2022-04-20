İlk ’Çentiksiz iPhone’ 2024’te gelebilir

Kou'nun iddialarına göre bir süre daha Face-ID kullanımı devam edecek. Ancak Face-ID ve kamera kısmının bulundğu çentik kısmının kalkacağını düşünen analist, bu model için 2 yıl daha süre veriyor.

Kuo ayrıca bu yılki iPhone 14'ün otomatik odaklama özelliklerine ve daha geniş bir diyaframa sahip yükseltilmiş bir ön kamerasına sahip olacağını iddia ediyor. Yine de Apple'ın bu model için Face ID için gereken donanımla ne yapacağı belli değil.