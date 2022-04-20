İlk ’Çentiksiz iPhone’ 2024’te gelebilir

Apple'ın tanınmış analistlerinden Kuo'nun, birçok Apple güncellemesi ya da yeni ürünleri hakkında ortaya attığı iddialar gerçek oluyor. Ming-Chi Kuo'nun bu seferli tahmini iPhone 16 Pro ile geliyor. Apple, iPhone 16 Pro modeli ile birlikte tasarımda büyük bir yeniliğe adım atacak.
Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımla birlikte Apple'ın tekrardan iki yıl içinde ekran altı Touch ID okuyuculu modellerini piyasaya sürmesinin pek olası bir durum olmadığını söyledi. Bunun nedeninin ise pandemi sebebiyle maskeli bir şekilde yüz okuma durumu üzerine büyük çalışmalar yapan Apple'ın Face-ID konusunda önemli yatırımlar yapmasıydı.
Kou'nun iddialarına göre bir süre daha Face-ID kullanımı devam edecek. Ancak Face-ID ve kamera kısmının bulundğu çentik kısmının kalkacağını düşünen analist, bu model için 2 yıl daha süre veriyor.
Kuo ayrıca bu yılki iPhone 14'ün otomatik odaklama özelliklerine ve daha geniş bir diyaframa sahip yükseltilmiş bir ön kamerasına sahip olacağını iddia ediyor. Yine de Apple'ın bu model için Face ID için gereken donanımla ne yapacağı belli değil.