Nusr-Et’in tweeti NFT olarak satıldı.

Metaverse dünyası artık yalnızca markaları değil bireyleri de içine çekiyor. NFT çılgınlığı aynı şekilde herkes arasında büyük bir ilgi görüyor. Markalar NFT koleksiyonu çıkarıyor, sanat eserleri NFT'ye dönüştürülüyor ve sosyal medya paylaşımları da NFT olarak satışa çıkarılıyor.
Geçtiğimiz haftalarda atılan ilk tweet NFT olarak satışa çıkmıştı. Ancak alan kişi tekrar satmaya çalıştığında ödediği yüklü miktarın karşılığını alamamıştı.
Ardından Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürülmüştü. Şimdi ise ünlü et restoranı sahibi olan Nusret Gökçe'nin yıllar önce atmış olduğu bir tweet NFT olarak satıldı.
Nusret Gökçe'nin 2017 yılında attığı "Ottoman Steak" başlıklı tweet 6 bin dolara satıldı. Nusret tweeti kimin satın aldığı hakkında bir açıklama yapmadı.