Nusr-Et’in tweeti NFT olarak satıldı.

Metaverse dünyası artık yalnızca markaları değil bireyleri de içine çekiyor. NFT çılgınlığı aynı şekilde herkes arasında büyük bir ilgi görüyor. Markalar NFT koleksiyonu çıkarıyor, sanat eserleri NFT'ye dönüştürülüyor ve sosyal medya paylaşımları da NFT olarak satışa çıkarılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda atılan ilk tweet NFT olarak satışa çıkmıştı. Ancak alan kişi tekrar satmaya çalıştığında ödediği yüklü miktarın karşılığını alamamıştı.