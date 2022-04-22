Google’dan Dünya Günü için anlamlı hareket

Geçtiğimiz yıl da 22 Nisan Dünya Günü'nde ağaç temalı bir animasyon hazırlayan Google, genel olarak böyle farkındalıkları animasyonla kutluyor. Ancak gerçek görsellerle 20 yıllık farkları gösteren Google, sürdürülebilirlik çalışmalarında büyük hassasiyet gösteriyor.

22 Nisan Dünya Günü Nedir?

1969 yılında ilk olarak San Francisco'da düzenlenen Dünya Günü, Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell, tarafından dünyamızdaki yaşamı ve güzelliği kutlayarak dünyadaki tehlikelere dikkat çekmek amacıyla ortaya atıldı.

McConnell, Dünya Günü kutlamaları için 21 Mart'ı önermişti. Ancak Wisconsin Senatörü Gaylord Nelsun'un desteği ve Denis Hayes'in organizatörlüğü ile gerçekleşen çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket 22 Nisan 1970 tarihinde gerçekleşti.

Yaklaşık 20 milyon kişinin katıldığı bu kutlamalarla birlikte birçok konferans ve sempozyum düzenlendi ve ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanarak tarihe geçmiştir.

DOODLE NEDİR?