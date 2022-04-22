Google’dan Dünya Günü için anlamlı hareket

Dört farklı bölgedeki iklim değişikliğini gözler önüne sermek isteyen Google, Almanya'daki Harz ormanları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'ndeki mercanlar, Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı ve Grönland'daki buzul erimesini görüntüleyen doodle sergiledi. 22 Nisan gününe özel hazırlanan bu doodle tıklandığında ise Google üzerinden 'iklim değişikliği' sonuçları çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl da 22 Nisan Dünya Günü'nde ağaç temalı bir animasyon hazırlayan Google, genel olarak böyle farkındalıkları animasyonla kutluyor. Ancak gerçek görsellerle 20 yıllık farkları gösteren Google, sürdürülebilirlik çalışmalarında büyük hassasiyet gösteriyor.
22 Nisan Dünya Günü Nedir?
1969 yılında ilk olarak San Francisco'da düzenlenen Dünya Günü, Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell, tarafından dünyamızdaki yaşamı ve güzelliği kutlayarak dünyadaki tehlikelere dikkat çekmek amacıyla ortaya atıldı.
McConnell, Dünya Günü kutlamaları için 21 Mart'ı önermişti. Ancak Wisconsin Senatörü Gaylord Nelsun'un desteği ve Denis Hayes'in organizatörlüğü ile gerçekleşen çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket 22 Nisan 1970 tarihinde gerçekleşti.
Yaklaşık 20 milyon kişinin katıldığı bu kutlamalarla birlikte birçok konferans ve sempozyum düzenlendi ve ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanarak tarihe geçmiştir.
DOODLE NEDİR?
Google Doodle, Google tarafından özel günler, tatiller, olaylar, başarılar ve güçlü insanlara yer vermek amacıyla dikkat çekerek o güne özel yaptığı tasarımı logosuyla değiştirdiği uygulamadır. Kullanıcılar logoyu tıklayarak o gün, kişi yada konuya özel bilgilere erişebiliyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
İklim değişikliği ya da Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle Dünyanın ikliminin değişmesidir. Günümüzde iklim bilimciler (klimatolog) küresel ısınma konusunda hemfikirdirler.