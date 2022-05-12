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Giriş Tarihi: 12.5.2022 13:39 Son Güncelleme: 12.5.2022 13:41

Google’ın İlk Akıllı Saati Pixel Watch Tanıtıldı: İşte özellikleri!

Google’ın İlk Akıllı Saati Pixel Watch Tanıtıldı: İşte özellikleri!

Google bugün yaptığı lansmanla uzun zamandır beklenen Android 13 ve yeni ürünlerini tanıttı. Pixel Watch ve Buds Pro’yu tanıtan Google, kullanıcılarını kızdıracak bir özellikten de bahsetti.

Uzun zamandır hakkında birçok iddiada bulunulan Google Pixel Watch, Google'ın yaptığı etkinlikle tanıtıldı.

Geçtiğimiz haftalarda sızdırıldığı tasarımın gerçek olduğunu anladığımız Google Pixel Watch'ın , Apple'ın akıllı saatine rakip olacağı iddia ediliyor.

Yapılan etkinlikte saatin özellikleri hakkında fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak çıkan bilgilere göre WearOs'la ortak özelliklere sahip. Kullanıcılarına sunduğu deneyimler arasında adım sayma, nabız ölçme, bildirim gönderme gibi klasik özellikler var. Saatte kullanılan sensör ya da işletim sistemi hakkında bir bilgi verilmedi. Ancak saatin iPhone ve Android 8.0 öncesi sürümlerde kullanılmayacağı bilgisi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Pixel Watch, Google Home gibi sistemler ve FitBit ürünlerle rahatça eşleşebilecek.

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Google’ın İlk Akıllı Saati Pixel Watch Tanıtıldı: İşte özellikleri!
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