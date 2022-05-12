Google’ın İlk Akıllı Saati Pixel Watch Tanıtıldı: İşte özellikleri!

Geçtiğimiz haftalarda sızdırıldığı tasarımın gerçek olduğunu anladığımız Google Pixel Watch'ın , Apple'ın akıllı saatine rakip olacağı iddia ediliyor.

Yapılan etkinlikte saatin özellikleri hakkında fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak çıkan bilgilere göre WearOs'la ortak özelliklere sahip. Kullanıcılarına sunduğu deneyimler arasında adım sayma, nabız ölçme, bildirim gönderme gibi klasik özellikler var. Saatte kullanılan sensör ya da işletim sistemi hakkında bir bilgi verilmedi. Ancak saatin iPhone ve Android 8.0 öncesi sürümlerde kullanılmayacağı bilgisi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.