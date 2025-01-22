Derin okyanusta keşif: Işıksız oksijen mucizesi!

Clarion-Clipperton Bölgesi'nde keşfedilen bu oksijenin, derin deniz ekosisteminde oynadığı rol hâlâ belirsiz. Ancak SAMS tarafından başlatılan ve Nippon Vakfı'nın 2 milyon sterlinlik desteğiyle yürütülen üç yıllık araştırma, bu soruları yanıtlamayı hedefliyor.

Araştırma kapsamında, 6.000 metrenin altındaki Hadal Bölgesi'ni incelemek üzere özel sensörler geliştirilecek. "Karanlık Oksijen" üretiminin, nadir metaller içeren nodüllerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Ancak derin deniz madenciliği faaliyetlerinin, bu ekosistemi ve oksijen üretimini nasıl etkileyeceği belirsiz. Bilim insanları, madencilik çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı araştırma yapılması çağrısında bulunuyor.

SAMS Direktörü Prof. Nick Owens, bu keşfi derin okyanusun sırlarını anlamada dönüm noktası olarak nitelendirirken, Nippon Vakfı Başkanı Yohei Sasakawa, denizin insan yaşamı ve biyolojik çeşitlilik için önemini vurguladı. Proje, IOC UNESCO tarafından da destekleniyor ve BM Okyanus On Yılı etkinliği olarak kabul ediliyor.