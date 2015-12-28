Yakında herkes kullanacak. Peki nedir Type-C?

Son dönemde USB Type-C ve bu teknolojiye destek veren cihazlar hakkında haberler duymaya başladık. Daha rahat ve daha performanslı bir kullanım sunan USB Type-C'nin önümüzdeki günlerde birçok cihazda yaygın olarak kullanılması gündemde.

Peki ama nedir USB Type-C?

USB Type-C, kâr amacı gütmeyen, USB ve kablosuz teknolojiler üzerine çalışmalar yapan USB Implementers Forum tarafından yayınlanan yeni bir bağlantı biçimi. En dikkat çekici taraflarından bir tanesi ise, bağlantıyı her iki tarafla da gerçekleştirebiliyor olmanız. Yani aşağıda gördüğünüz fotoğraftaki durumlarla böylelikle karşılaşmayacaksınız.

8.4mm genişlik ve 2.6mm yükseklik değerleri bulunan Type-C bağlantı noktası, böylelikle daha ince taşınabilir cihazların ortaya çıkmasında da önemli rol oynayacak.

USB Type-C, DisplayPort, HDMI, güç ve VGA desteği de sunuyor.

Güç artıyor!

USB Type-C, USB 3.1'e destek veriyor. En yüksek hız değeri olarak 10Gbps'tan ve 20V(100W)'a kadar da güç çıkışından söz ediliyor. Cnet, ufak bir örnekleme yapmış. 15 inç ekrana sahip birçok notebook, 60W civarında bir güce ihtiyaç duyuyor. USB Type-C'nin sunduğu miktar göz önüne alındığında da önümüzdeki günlerde birçok taşınabilir bilgisayarda bu çözüme yer verilebilir. Mesela Apple'ın 12 inç'lik son Macbook'u Type-C destekli ve bu konuda bir ilki gerçekleştirdi.

USB 2.0 ve USB 3.0 ile USB 3.1 (Type-C) arasında ne kadar fark var?

USB 2.0'ın maksimum hızı, 480Mbps. Maksimum güç çıkışı ise, 2.5V, 1.8A.

USB 3.0'ın maksimum hızı, 5Gbps. Maksimum güç çıkışı ise, 5V, 1.8A.

USB 3.1'in maksimum hızı, 10Gbps. Maksimum güç çıkışı ise, 20V, 5A.

Bu sene itibarıyla kullanılmaya başlanan ve önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşması beklenen Type-C, görüldüğü üzere oldukça performanslı ve güçlü.

Nerelerde kullanılabilir?

-Tabletlerde

- Mobil telefonlarda

- Laptop'larda

- Mönitörlerde

Geriye dönük uyumluluk

Type-C'nin geriye dönük olarak USB 3.0 ve USB 2.0 uyumluluğu bulunuyor. Yine üreticilerden bağlantı uyumluluğu için dönüştürücü adaptörler gelecektir. Type-A, yani şu an birçok cihazda kullanılan port için adaptörler şart.

Mahmut Saral