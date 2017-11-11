Mavi Balina'dan sonra 48 Hour Challenge oyununa dikkat edin!

Siber güvenlik uzmanları ve psikologlar, kullanıcılarına bazı talimatlar vererek, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyada yasaklanan "Mavi Balina" oyununun ardından hiç kimseye haber vermeden 48 saat boyunca ortadan kaybolmalarını teşvik eden "48 Hour Challenge'ın zararlı etkileri konusunda ebeveynleri uyardı.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Siber Güvenlik Üyesi Esra Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerika ile İngiltere'de hızla yayılmaya başlayan "48 Hour Challenge" oyununda, kullanıcıdan iki gün boyunca yaşananlarla ilgili bilgi verilmemesinin istendiğini söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un da bu oyun için soruşturma başlattığına dikkati çeken Uzun, "Oyunun kullanıcıları, aslında ailelerinin kendilerine ne kadar değer verdiğini görmek istiyor. Her çocuğun içinde olan bir gruba ait olma ve kendini kanıtlama hissi bu oyuna dahil olma isteğini perçinliyor." dedi.

MAVİ BALİNA’NIN TALİMATINA UYDU İNTİHAR ETTİ

Oyunun sosyal medyada gittikçe bir akıma dönüşmesi ve herkesin bu konuyla ilgili konuşmaya başlaması nedeniyle oynamayan çocukların da kendini dışlanmış hissettiğini dile getiren Uzun, kullanıcıların merak duygusuyla oyuna başladığını kaydetti.

Uzun, bu tür oyunların etkilerinden korunmada ailelere önemli görevler düştüğünü anlatarak, çocuklarıyla karşılıklı güven ortamı kurmalarının yanı sıra internet kullanımında ebeveyn kontrolünü öğretmek amacıyla bazı eğitimler düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Keskin, internet hizmeti veren firmaların güvenilir aile paketlerinin kullanılması ve bilgisayar ekranının evdeki herkesin görebileceği bir yere yerleştirilmesi önerisinde bulundu.

Çocukların sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için yardımcı olunmasının gerekli olduğunu vurgulayan Keskin, "Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda çocukları teşvik edin ve çevrim içi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdıklarından emin olun. Çocuğunuza internet uygulamaları indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin." diye konuştu.

FLAŞ 'MAVİ BALİNA' AÇIKLAMASI!

Pedagoji Derneği Kurucu Üyesi Psikolog Banu Yaşar ise günümüzde anne ve babaların, henüz içeriğine çok vakıf olmadığı tehlikelerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

"İNTERNET ORTAMI SOKAKTAN DAHA GÜVENLİ DEĞİL"

Yaşar, birçok ebeveynin "odasında oturuyor, dışarı çıkmıyor" diyerek, çocuğunun güvende olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Sanal tehlikeler, problem görünür hale gelmeden fark edilmiyor. İnternet ortamı sokaktan daha güvenli değil. Özellikle son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler bunu doğrular nitelikte. Çevrim içi oynanan bazı oyunların olumsuz sonuçları artık görünmeye ve yaşanmaya başladı." değerlendirmesini yaptı.

İHMAL EDİLEN DUYGU, MERHAMET VE EMPATİ

Yaşar, günümüz neslinin en ihmal edilen duygusunun merhamet ve empati kurma olduğunu, özgüvenli çocuk yetiştirmeye fazlasıyla odaklanan anne ve babaların bu kavramın yoksunluğunun sonuçlarıyla henüz tam anlamıyla karşılaşmadığının altını çizdi.