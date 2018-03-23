Google Chrome'a öyle bir özellik geliyor ki...

Web tarayıcısında birden fazla sekme açan kullanıcıların en rahatsız olduğu konulardan birisi olan otomatik oynayan sesli videolara Google engeli geliyor. Chrome web tarayıcısının yeni sürümünde (versiyon 66), bu videolar kullanıcıları rahatsız edemeyecek.

Google, web sayfalarında otomatik olarak oynayan videolara yalnızca sessiz oynadıklarında ya da "kullanıcı daha önce sitedeki multimedyada ilgi gösterdiyse" izin verileceğini belirtiyor.

Google Chrome ekibi, otomatik oynayan sesli videoları bu yılın başında yayınlanan Chrome 64 sürümüyle engellemeyi planladıklarını ancak teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenmesi gerektiğini açıkladı.

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Habertürk'e göre otomatik sesli videoların engellenmesi için beklemek gerekse de, Google Chrome'un 64. sürümüyle yayınlanan ve az bilinen bir özellik halihazırda sekmelerin sesinin kısılmasını sağlıyor. Bu özelliği kullanmak için, sesinin kapatılmasını istediğiniz sekmeye sağ tıklayarak, "sesini kıs" seçeneğinize tıklamanız yeterli.

Chrome güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirildiğinden, otomatik oynayan sesli videoları engelleyecek olan yeni sürümü aktif hale getirmek için herhangi bir işlem yapılması gerekmeyecek. Halihazırda beta sürümünde görülen bu özellik, önümüzdeki ay yayınlanması planlanan güncellemeyle tüm Chrome kullanıcılarına sunulacak.

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