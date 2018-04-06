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yeni 'yu ne zaman satışa çıkaracak?

Hakkında çeşitli söylentiler dolanan hakkında yeni taze bilgiler ortaya çıktı. Hem de bu bilgiler 'ın kendisinden geliyor. TechCrunch'tan şirketin Cupertino'daki merkez binasında bir toplantıya katıldı ve detayları da takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:13
Apple yeni Mac Pro'yu ne zaman satışa çıkaracak?

TechCrunch'ta yazanlara göre yeniden tasarlanan ve profesyonellere yönelik olan 'yu 2019'da çıkarmayı planlıyor. Cihazdan sorumlu ekip, yeni Pro'nun gerçek profesyonellerin ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor. Gerçekleşen toplantıda ise Apple'dan üst düzey yetkililer John Ternus, , Jud Coplan, Xander Soren yer almış.

DAHA ÖNCE ÇIKMAYACAK

Panzarino makalesinde yeni Mac Pro'nun henüz geliştirilmediğini ve 2019'dan önce gelmeyeceğini vurguluyor. Tom Boger yeni Mac Pro'nun 2019 ürünü olduğunu açıklamış. Özetleyecek olursak beklenen Mac Pro bu sene çıkmayacak.

Phil Schiller da geçtiğimiz nisan ayında Mac Pro'nun tamamen yenileneceğini işaret etmişti.

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Bununla birlikte Apple ürünlerini daha iyi hale getirmek için ödüllü sanatçılar ve teknisyenlerle birlikte çalışıyor. Yapılan yorumlar yeniden tasarlanan Mac Pro'nun beklentileri bir hayli karşılayacağı yönünde.

, haziran ayında gerçekleşecek olan 'de Mac Pro hakkında herhangi bir ek ayrıntının duyurulmayacağını ve Apple'ın bu konuda sessiz kalacağını belirtti.

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Apple yeni Mac Pro'yu ne zaman satışa çıkaracak?
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