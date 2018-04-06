Facebook şokta! Sosyal ağ milyonlarca dolarlık para cezasına çarptırıldı

Brezilyalı hakim, federal savcılar tarafından yolsuzluk davasında talep edilen verileri sağlamadığı gerekçesiyle Facebook'un 111,7 milyon reali (33,4 milyon dolar) para cezası ödemesine karar verdi.

SORUŞTURMAYA YARDIM ETMEDİ

Habertürk'ün haberine göre Facebook, 2016 yılında Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki sağlık sistemi üzerinden yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturulan kişilerin WhatsApp mesajlarına erişim sağlamadığı gerekçesiyle ceza aldı.

Facebooki para cezasının yersiz olduğunu ve itirazda bulunulacağını açıkladı: "Facebook kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Bu olayda ise geçerli yasanın gerektirdi verileri gerekli mercilerle paylaştık. Bu cezanın temelsiz olduğunu düşünüyor ve tüm kanuni seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

ÇEŞİTLİ KİŞİLER ZİMMETLERİNE PARA GEÇİRMİŞTİ

Brezilya federal polisi tarafından 2016 yılında başlatılan "Kötü Yollar Operasyonu" (Operacao Maus Caminhos), kamu fonlarından onlarca milyon realin çeşitli kişilerce zimmetlerine geçirildiğini ortaya çıkarmıştı.