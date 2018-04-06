Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Facebook şokta! Sosyal ağ milyonlarca dolarlık para cezasına çarptırıldı

şokta! milyonlarca dolarlık para cezasına çarptırıldı

'un ismi gündemden düşmüyor. ından sonra Facebook büyük bir baskı altına girmiş ve kurallarında katı değişiklikler yapmıştı. Ayrıca verilerin paylaşılmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı ve böylece 'de skandaldan etkilenen kullanıcı sayısı da ortaya çıktı. Facebook şimdi başka bir olayla daha adından söz ettiriyor. Sosyal ağın gizlice kullanıcı bilgilerini paylaşmasına rağmen bir soruşturmayla ilgili olarak yardım isteyen lı yetkililere bakın ne yapmış...

Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 15:18
Facebook şokta! Sosyal ağ milyonlarca dolarlık para cezasına çarptırıldı

lı hakim, federal savcılar tarafından yolsuzluk davasında talep edilen verileri sağlamadığı gerekçesiyle 'un 111,7 milyon reali (33,4 milyon dolar) para cezası ödemesine karar verdi.

SORUŞTURMAYA YARDIM ETMEDİ

Habertürk'ün haberine göre Facebook, 2016 yılında Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki sağlık sistemi üzerinden yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturulan kişilerin WhatsApp mesajlarına erişim sağlamadığı gerekçesiyle ceza aldı.

Facebooki para cezasının yersiz olduğunu ve itirazda bulunulacağını açıkladı: "Facebook kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Bu olayda ise geçerli yasanın gerektirdi verileri gerekli mercilerle paylaştık. Bu cezanın temelsiz olduğunu düşünüyor ve tüm kanuni seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

ÇEŞİTLİ KİŞİLER ZİMMETLERİNE PARA GEÇİRMİŞTİ

Brezilya federal polisi tarafından 2016 yılında başlatılan "Kötü Yollar Operasyonu" (Operacao Maus Caminhos), kamu fonlarından onlarca milyon realin çeşitli kişilerce zimmetlerine geçirildiğini ortaya çıkarmıştı.

Facebook skandalında Türkiye'de etkilenen kullanıcı sayısı belli oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Facebook şokta! Sosyal ağ milyonlarca dolarlık para cezasına çarptırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN